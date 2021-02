Le MWC Barcelona prévoit d’accueillir 50000 participants avec des tests et des restrictions Covid-19

Le dernier grand salon de l’électronique de notre secteur qui s’est tenu en personne avant l’épidémie de Covid-19 était le CES 2020. Si vous vous souvenez de la chronologie, vous saurez que Covid-19 a commencé à se propager en décembre et que le CES était susceptible d’avoir causé une propagation majeure des infections à Las Vegas. Le MWC aurait eu lieu en février 2020, mais le salon a été totalement annulé en raison de la pandémie Covid-19.

Monde mobile en direct rapporte que le PDG de la GSM Association qui organise les salons annuels MWC a l’intention d’organiser des spectacles en personne cette année. John Hoffman, PDG de GSMA Limited propose que la tenue de ces émissions «donne un peu d’espoir aux gens, dit abandonnons les effets de Covid-19 et revenons à quelque chose de normal».

MWC a deux spectacles – un à Barcelone qui a normalement lieu en février et un autre à Shanghai qui a lieu en été. L’année dernière, la GSMA a annoncé que le MWC Barcelona serait reporté en juin / juillet. Pendant ce temps, le MWC Shanghai aura lieu la semaine prochaine.

En Chine, de nombreux tests et vaccinations ont aidé le pays à revenir à la normale. Comme le dit Hoffman, la Chine est devenue une «bulle» protégée contre les épidémies en raison des restrictions en place. Le MWC Shanghai s’attend à accueillir 20000 participants, contre 60000 que le salon a vu en 2019.

Barcelone sera un peu différente, c’est la grande scène. Les exigences de Covid réduiront notre capacité. Nous n’allons pas avoir 110 000 personnes, avec des restrictions de voyage, des capacités de test et un trafic à sens unique à travers l’exposition, c’est impossible.

Les participants au salon de Barcelone devront présenter un test Covid-19 négatif dans les 72 heures suivant leur présence. Des tests seront également disponibles sur place. La GSMA mettra en œuvre un «environnement sans contact» qui permettrait aux spectateurs de s’inscrire sans contact.

Au lieu des 100000 participants habituels qui se rendent normalement au salon de Barcelone, Hoffman s’attend à limiter la participation en personne à 50000.

Même avec des restrictions en place, il est toujours possible que le virus se propage. Seul le temps nous dira à quel point l’hémisphère occidental sera mieux préparé en ce qui concerne les vaccinations et les restrictions. Il existe actuellement des restrictions de voyage dans toute l’Europe et aux États-Unis. L’espoir est que l’accessibilité et l’administration des vaccins auront contribué à réduire la propagation du virus.

La source