Le MVA-BN préqualifié comme premier vaccin efficace contre le mpox

TÉHÉRAN – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a autorisé le vaccin MVA-BN comme premier vaccin contre le mpox à être ajouté à sa liste de préqualification.

La variole du mouton est une maladie infectieuse causée par le virus de la variole du mouton. Elle peut provoquer une éruption cutanée douloureuse, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et de la fièvre. La plupart des personnes atteintes se rétablissent complètement, mais certaines tombent très malades.

En raison de l’absence d’un vaccin contre le mpox, le vaccin contre la variole a été utilisé et le vaccin de troisième génération appelé vaccin MVA-BN a été préqualifié pour être efficace avec de faibles effets secondaires, a déclaré l’ISNA citant Farshid Rezaei, un responsable du ministère de la Santé.

Le vaccin, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, a été approuvé par les autorités réglementaires en Europe ainsi qu’aux États-Unis, a-t-il ajouté.

Selon le site Web de l’OMS, le vaccin MVA-BN peut être administré aux personnes de plus de 18 ans sous forme d’une injection de 2 doses à 4 semaines d’intervalle.

Le Groupe consultatif stratégique d’experts (SAGE) de l’OMS sur la vaccination a examiné toutes les données disponibles et a recommandé l’utilisation du vaccin MVA-BN dans le contexte d’une épidémie de mpox pour les personnes à haut risque d’exposition.

Bien que le MVA-BN ne soit actuellement pas autorisé pour les personnes de moins de 18 ans, ce vaccin peut être utilisé « hors indication » chez les nourrissons, les enfants et les adolescents, ainsi que chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

L’OMS recommande également l’utilisation d’une dose unique dans les situations d’épidémie où l’approvisionnement est limité.

Les données disponibles montrent qu’une dose unique de vaccin MVA-BN administrée avant l’exposition a une efficacité estimée à 76 % pour protéger les personnes contre la MPOX, le schéma à 2 doses atteignant une efficacité estimée à 82 %. La vaccination après exposition est moins efficace que la vaccination avant exposition.

Plus de 120 pays ont confirmé plus de 103 000 cas de MPOX depuis le début de l’épidémie mondiale en 2022.

Rien qu’en 2024, on a recensé 25 237 cas suspects et confirmés et 723 décès dus à différentes épidémies dans 14 pays de la Région africaine (sur la base des données du 8 septembre 2024).

Heureusement, selon le ministère de la Santé, aucun cas de mpox n’a été signalé dans le pays jusqu’à présent.

MT/MG