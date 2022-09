Gauche et droite est l’une des collaborations les plus populaires entre un Membre BTS et un artiste pop américain. BTS’ Maknae doré Jungkook et Charlie Puth ont travaillé ensemble sur Left and Right, une ballade pop qui est sortie en juin de cette année. La chanson a été tendance et la chanson la plus écoutée sur diverses plateformes de streaming et maintenant, elle a franchi non pas un mais deux grands jalons dans le monde du streaming. ARMÉEvous seriez très heureux d’apprendre la même chose.

Les deux grandes étapes de Left et Right

Lorsque Left and Right ft. Jungkook et Charlie Puth de BTS sont sortis, c’était la chanson dont on parlait le plus dans Hollywood News. Jungkook a surpris ARMY avec son travail solo avec Charlie bien que ce ne soit pas leur première collaboration. Le duo avait déjà travaillé sur le numéro à succès de Charlie We Don’t Talk Anymore. Et Left and Right a été une agréable surprise pour les fans des deux artistes. Parlant des deux grandes réalisations de Left and Right, la chanson est nommée la chanson la plus longue d’un soliste de K-pop. Il est sur les cartes de Spotify depuis environ 77 jours maintenant. Et pas seulement ça, la chanson de Jungkook et Charlie a également franchi les 200 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie. Ce sont des réalisations massives.

? Chansons les plus longues enregistrées par K-pop Soloist sur Spotify US (jours): #1. – GAUCHE et DROITE 77* #2. – ARGENT 72 #3. – Fille De Mes Rêves 28 * toujours en train de tracer#Gauche et droite #Jungkook @BTS_twt pic.twitter.com/K2YyJ0uZub JUNGKOOK QUOTIDIEN ? ? (@Daily_JKUpdate) 9 septembre 2022

.@CharliePuth et #JungKook de “Left And Right” de BTS a maintenant dépassé les 200 MILLIONS de vues sur YouTube. pic.twitter.com/wdJBM4JH6q Spin ou Bin Music (@spinorbinmusic) 10 septembre 2022

La gauche et la droite de Jungkook et Charlie Puth étaient basées sur BL

Lorsque le clip de Left and Right est sorti, de nombreux ARMY ont commenté en demandant s’il était basé sur une romance Boy Love. Et plus tard dans une interview, Charlie avait confirmé la théorie d’ARMY selon laquelle pour le clip vidéo, lui et Jungkook avaient présenté une histoire d’amour BL. Il avait beaucoup impressionné la communauté gay.

Pendant ce temps, Jungkook a récemment célébré son 25e anniversaire (âge international) le 1er septembre 2022. Ce jour-là, il a publié et révélé le spécial 8 Photo Folio. Jungkook a également collaboré avec Benny Blanco et Snoop Dog pour Bad Decisions aux côtés de la ligne vocale de BTS. Dans d’autres nouvelles, les ARMY attendent l’album solo de Jungkook.