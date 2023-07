Le MV Confederation restera hors circuit ce week-end, selon Northumberland Ferries

Le seul traversier capable et disponible pour transporter des véhicules et des personnes entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ne sera pas de retour en service avant au moins le lundi 10 juillet, a déclaré l’opérateur Northumberland Ferries Ltd. dans un communiqué jeudi.

« Le problème mécanique du MV Confédération devrait être résolu au cours du week-end. Les pièces nécessaires doivent arriver samedi, et une réparation accélérée, suivie de tests approfondis, permettra au navire de reprendre du service au début de la semaine prochaine », a déclaré le communiqué citant le responsable. dit le vice-président Mark Wilson.

« Le service reste suspendu jusqu’à samedi et dimanche. »

La nouvelle de l’absence continue de service de traversier survient alors que des milliers d’amateurs de musique country devraient venir sur l’île pour le Cavendish Beach Music Festival ce week-end.

« Nous regrettons profondément cet inconvénient persistant pendant cette haute saison touristique au Canada atlantique », a indiqué le communiqué de Wilson. « Nous mettons tout en œuvre pour reprendre le service en toute sécurité dès que possible. »

La défaillance d’un accouplement flexible mécanique dans le groupe motopropulseur du navire a provoqué la panne initiale du ferry le week-end du 17 juin.

Le MV Saaremaa 1 est illustré à gauche et le MV Confederation à droite sur une photo de septembre 2022, lorsque les deux navires opéraient sur la route de traversier Nouvelle-Écosse-Î.-P.-É. (Carolyn Ryan/CBC)

Un remplacement pour la pièce cassée devait être fabriqué en Allemagne et expédié au Canada pour réparer le bateau, car il n’était stocké nulle part dans le monde.

Peu de temps après la remise en service du traversier le 1er juillet, une autre panne a été annoncée, qui a également nécessité la commande de pièces hors de l’île.

Non seulement les touristes, mais aussi les résidents de l’Île, les camionneurs et les autres voyageurs d’affaires n’ont plus que deux options : emprunter le pont de la Confédération reliant Borden-Carleton, Î.-P.-É., au Nouveau-Brunswick, ou prendre l’avion.

Coup dur pour les entreprises

Les entreprises du sud-est de l’Île-du-Prince-Édouard ont vu leur flux de clients fortement réduit parce qu’aucun trafic n’arrive sur l’île par Wood Islands.

Treena MacLeod, propriétaire de Treena’s Takeout sur le quai de Wood Islands, faisait partie des propriétaires d’entreprises de l’Î.-P.-É. craignant une baisse du nombre de clients avec la MV Confédération arrêtée pour des raisons mécaniques. (Sheehan Desjardins/CBC)

Une campagne Shop Belfast est en cours pour tenter de convaincre les Insulaires de fréquenter les entreprises locales, et la Chambre de commerce de l’Est de l’Î.-P.-É. a annoncé une réunion le mardi 18 juillet pour discuter des moyens de stabiliser le service de traversier.

« Les récents arrêts opérationnels imprévus du service de traversier pendant de longues périodes ont bouleversé les opérations commerciales courantes de nos principaux secteurs industriels de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard et du public voyageur », a déclaré la chambre dans un communiqué de presse.

Le gouvernement fédéral possède des navires

Le dysfonctionnement du ferry a mis en lumière la précarité d’avoir un seul navire de travail dédié au service, après que le MV Holiday Island a été envoyé dans une casse à la suite d’un incendie à bord en juillet 2022.

L’opérateur Northumberland Ferries a pu localiser et louer un car-ferry approprié auprès de l’agence de traversiers de Québec plus tard en 2022, mais les responsables de l’entreprise savaient qu’il pourrait être retiré à tout moment s’il était nécessaire de remplacer un navire sur une route du fleuve Saint-Laurent.

Ce navire de remplacement, le MV Saaremaa I, doit reprendre la route Î.-P.-É.-Nouvelle-Écosse à la mi-juillet après un passage en cale sèche, a confirmé Wilson jeudi.

« L’équipage de la NFL est parti hier pour rejoindre le navire à Québec pour le transit. Le MV Saaremaa 1 devrait arriver tard le lundi 9 juillet, et le reste de l’équipage sera formé et les derniers préparatifs seront terminés le plus rapidement possible afin de sécuriser entrer en service. »

Le gouvernement fédéral est le propriétaire légal des bateaux exploités par Northumberland Ferries.

Il a budgétisé un ferry de remplacement pour le MV Holiday Island, mais ce navire est encore au stade de la conception et ne sera pas prêt avant 2028 au plus tôt.