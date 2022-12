Le musicien veut que “Our Place in Time” soit une chanson hommage mondiale à l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

En février dernier, Mike Wolf a regardé avec horreur des vidéos de bombes pleuvant en Ukraine inonder son écran de télévision. Wolf s’est assis devant son piano pour canaliser ses émotions et, en quelques minutes, ses mains ont créé une chanson. « Je regardais mes mains le composer. Je ne faisais pas le travail. C’était comme si mes mains avaient leur propre vie. Mon cerveau n’y était pas, mais mon cœur l’était certainement », a déclaré Wolf, 76 ans, au Washington Post. Bien que le propriétaire de l’entreprise et compositeur n’ait aucun lien personnel avec la guerre qui fait rage à près de 5 000 miles de son domicile dans le Wisconsin, il a décidé qu’il devait faire quelque chose – n’importe quoi – pour soutenir l’Ukraine.

Le résultat a été “Our Place in Time”, une ballade dans laquelle l’espoir, la joie, le chagrin et l’angoisse se heurtent, a-t-il déclaré.

“Ce sont toutes ces émotions auxquelles tout le monde peut s’identifier”, a déclaré Wolf. “Nous avons entendu parler de conflit et de division pendant si longtemps, et je me suis juste dit : ‘ce qui se passe en Ukraine est si perfide que si nous oublions, honte au monde.’ C’est ma tentative pour m’assurer que cela n’arrive pas.

Maintenant, a déclaré Wolf, son plan est d’enrôler des artistes du monde entier pour chanter “Our Place in Time” à l’unisson. Une rencontre fortuite en ligne l’a conduit à ses premiers partenaires, qui étaient loin du Wisconsin et de l’Ukraine.

Rafael Rico, auteur-compositeur et producteur de musique à Caracas, au Venezuela, n’a pas encore rencontré Wolf en personne. Mais il a été tellement ému par la vision de Wolf pour sa chanson qu’il a entrepris de trouver le bon chanteur pour lancer le projet mondial.

“Je savais que nous devions trouver quelqu’un avec le bon type de voix pour cela – quelque chose d’angélique et avec ce genre d’ambiance musicale Disney”, a déclaré Rico.

Cela a conduit lui a demandé de contacter Mariana Thielen, une présentatrice de radio vénézuélienne qui a commencé à chanter lorsqu’elle « portait des couches » et a gagné un suivi sur les réseaux sociaux pour ses reprises de chansons de Disney. Thielen, 23 ans, a déclaré que sa réponse était un “oui” immédiat et retentissant.

“La musique a cette universalité que tout le monde comprend”, a déclaré Thielen. « Même si vous ne parlez pas la langue ou ne connaissez pas la théorie musicale, vous pouvez toujours comprendre ce que vous entendez. C’est pourquoi c’est si puissant et c’est pourquoi je savais que je voulais vraiment chanter cette chanson.

Pour Thielen, voir des millions d’Ukrainiens forcés de fuir a frappé près de chez eux – et chanter une chanson qui demande « Où sont tous nos gens maintenant ? Où sont-ils allés?” se sentait personnel. Bien que le Venezuela ne soit pas pris dans une guerre, le pays sud-américain est confronté à l’une des plus grandes crises d’immigration au monde. Selon les chiffres des Nations Unies, de nombreux réfugiés dans le monde viennent d’Ukraine et du Venezuela, les personnes déplacées de chaque nation dépassant les 7 millions.

La possibilité de chanter l’hommage de Wolf à l’Ukraine a également semblé être un moyen de “mettre en valeur tout le talent qui existe au Venezuela”, a-t-elle déclaré.

Rico et Thielen ont passé environ cinq mois à enregistrer une piste et une vidéo pour “Our Place in Time”, en envoyant des mises à jour à Wolf, qui supervisait de loin. La vidéo a été tournée au Teatro Nacional de Caracas, un théâtre historique de 117 ans, et a été publiée sur YouTube le mois dernier.

Des scènes de la rotonde dorée du Teatro Nacional sont juxtaposées à des images ukrainiennes. Un orchestre joue à l’intérieur du théâtre faiblement éclairé, où Thielen se produit dans une robe rouge fluide.

Dans une scène, Thielen lève les bras, ressemblant à l’ange au sommet du Monument de l’Indépendance de Kiev. C’est un moment qui, d’une certaine manière, symbolise la relation entre le Venezuela et l’Ukraine, a déclaré Rico.

“En 2014, nos deux pays se battaient pour la démocratie”, a-t-il déclaré, rappelant les vidéos d’Ukrainiens faire preuve de solidarité avec le Venezuela à l’époque. Maintenant, a-t-il dit, ils peuvent montrer leur solidarité envers l’Ukraine.

La version anglaise de la chanson étant déjà sortie, Wolf, le compositeur, a déclaré qu’il avait recruté des personnes d’Australie, du Mexique et du Japon pour chanter leurs propres interprétations. Une femme lui a également envoyé une édition ukrainienne, qui, espère-t-il, inspirera ceux qui défendent leur nation, a-t-il dit.