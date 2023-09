Le musicien rock Sammy Hagar lance une société brassicole basée à Détroit | Actualités sur les boissons | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Sammy Hagar.

Sammy Hagar, membre du Rock & Roll Hall of Fame, surnommé le « Red Rocker », fait son entrée sur la scène de la bière artisanale avec l’inauguration de la Red Rocker Brewing Co. à Détroit. La bière inaugurale de la brasserie, une bière blonde de style mexicain nommée Red Rocker Lager, devrait faire ses débuts en beauté lors d’un concert live mettant en vedette Sammy Hagar & The Circle au Fillmore Detroit le lundi 23 octobre.

« Le rock’n’roll est au cœur de Red Rocker Brewing Co., et il n’y a pas de meilleur endroit pour brasser notre bière qu’à Detroit Rock City », a déclaré Hagar dans un communiqué de presse. « Nous avons créé la Red Rocker Lager non seulement pour honorer les fans, mais aussi pour rendre hommage à l’âme du rock’n’roll de Détroit. »

Hagar s’est déjà lancé dans l’industrie des spiritueux avec des marques comme Cabo Wabo Tequila et Sammy’s Beach Bar Rum, mais se tourne désormais vers la bière.

Red Rocker Brewing Co. est une collaboration avec le brasseur originaire du Michigan, Cameron Schubert, qui possède 13 ans d’expertise en brassage. Avec son père, Eric Schubert, ils ont créé une bière blonde dorée et mi-corsée de style mexicain qui rend hommage aux racines de Hagar à Cabo San Lucas.

« Notre brasseur en chef Cameron Schubert et moi avons travaillé ensemble pendant des mois pour goûter, peaufiner et reformuler notre bière jusqu’à ce qu’elle corresponde exactement à ce que nous avions imaginé », a déclaré Hager. «J’ai hâte que les amateurs de bière du Michigan et du monde entier l’essayent.»

La Red Rocker Lager présente un profil vif et rafraîchissant avec juste un soupçon de douceur, ce qui en fait le complément parfait à la scène croissante de la bière artisanale de Détroit, selon un communiqué de presse. Il sera disponible en paquets de 4 canettes de 16 onces et vendu dans les magasins d’alcool et les bars du Michigan. Pour les amateurs de bière au-delà des frontières de l’État, la bière sera bientôt disponible pour expédition dans certains États des États-Unis via des commandes en ligne sur le site Web de Red Rocker Brewing Co..

Lors du spectacle Fillmore, Champtown et le Big & Stout Band, un groupe de rock entièrement féminin avec Detroiter Champtown en tête, feront leurs débuts en ouverture de Hagar.

« Ce spectacle va être incroyable. Nous savons tous que Sammy Hagar est le chanteur de rock le plus émouvant de l’histoire du rock. Je l’appelle Sambone », dit Champtown. « Sambone est un dieu du rock et je suis honoré qu’il m’ait choisi pour être son invité spécial pour la soirée de lancement de Red Rocker Brewing. »

Les billets en prévente pour le concert seront mis en vente le mardi 19 septembre, tandis que les billets en vente générale seront disponibles le vendredi 22 septembre via livenation.com.

Des informations supplémentaires sur l’événement et sur Red Rocker Brewing Co. peuvent être trouvées sur redrockerbrewing.com.

