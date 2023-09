Le musicien noir de 23 ans, amoureux des animaux, tué par la police et les ambulanciers : qu’est-il arrivé à Elijah McClain

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

ÔLe 24 août 2019, Elijah McClain rentrait chez lui d’un dépanneur, écoutant de la musique et portant un masque de ski, à Aurora, Colorado, lorsqu’un appelant au 911 l’a signalé comme ayant « l’air vague » – un appel qui entraînerait la mort du 23 ans et un soulèvement social contre le rôle de la race dans le maintien de l’ordre.

La police a repéré McClain – qui n’était pas armé et n’avait commis aucun crime – et l’a tenu par le cou. Les secours sont alors arrivés sur les lieux et ont injecté de la kétamine au jeune homme.

Il est mort trois jours plus tard.

Aujourd’hui, un peu plus de quatre ans après l’incident, la sélection du jury a commencé vendredi pour le procès de deux policiers d’Aurora – Randy Roedema et Jason Rosenblatt – qui avaient interagi avec McClain.

Les procès d’un troisième officier et des deux ambulanciers devraient également avoir lieu plus tard cette année.

Pourquoi le procès a-t-il lieu maintenant ?

Le premier rapport du coroner de novembre 2019 indiquait que les circonstances du décès étaient « indéterminées », ce qui a contribué à la décision d’un procureur local de ne pas porter plainte contre les policiers impliqués dans l’incident.

En réponse, Mari Newman, l’avocate représentant la famille McClain, a déclaré Denver7 ABC, « Quoi qu’en dise le rapport, il est clair que si la police n’avait pas attaqué Elijah McClain, il serait en vie aujourd’hui. »

Mais l’incident a suscité d’importantes réactions de la part du public. En juin 2020, un pétition en ligne exigeant que les trois officiers impliqués soient tenus responsables a circulé, recueillant près de 6 millions de signatures. UN GoFundMe La page pour McClain a récolté plus de 2 millions de dollars.

Début du procès dans l’affaire Elijah McClain

Puis, en juin 2020, le gouverneur du Colorado, Jared Polis signé un décret désignant un procureur spécial pour déterminer si « les faits justifient des poursuites, poursuivre pénalement toute personne dont les actes ont causé la mort d’Elijah McClain ».

Le coroner a fourni un Version modifiée en juillet 2021, écrivant qu’elle pensait que « la mort tragique est très probablement le résultat de la toxicité de la kétamine ».

Peu de temps après, le 21 septembre, un grand jury a inculpé trois policiers et deux ambulanciers paramédicaux impliqués.

Un juge du district du Colorado a ordonné trois procès distincts pour les cinq accusés, et la sélection du jury est en cours pour le procès de M. Roedema, un officier suspendu, et de M. Rosenblatt, qui a été licencié à la suite de l’incident.

Qui était Elijah McClain ?

McClain était un massothérapeute de 23 ans. Il aurait obtenu son GED au Emily Griffith Technical College de Denver et serait devenu massothérapeute à 19 ans.

Ses amis et sa famille l’ont décrit comme une personne douce, envers les humains et les animaux. Il a appris tout seul à jouer de la guitare et du violon et jouait de son violon pour chats dans un refuge pendant ses pauses déjeuner. La Coupe signalé.

« Je ne pense même pas qu’il installerait un piège à souris s’il y avait un problème de rongeurs », a déclaré son ami Eric Behrens au journal télévisé. Sentinelle. Une autre amie – et ancienne cliente – Marna Arnett a qualifié McClain de « personne la plus douce et la plus pure que j’ai jamais rencontrée », a-t-elle ajouté : « Il était définitivement une lumière dans beaucoup d’obscurité. »

« Il voulait changer le monde », a déclaré sa mère, Sheneen McClain, au média. « Et c’est fou, parce qu’il a fini par le faire quand même. »

Qui étaient les policiers et les ambulanciers impliqués ?

Un grand jury a inculpé cinq personnes impliquées dans l’incident.

Deux agents de la police d’Aurora, Randy Roedema et Nathan Woodyard, et un ancien officier, Jason Rosenblatt, ainsi que les anciens ambulanciers paramédicaux Jeremy Cooper et Peter Cichuniec ont chacun été inculpés d’homicide involontaire et d’homicide par négligence criminelle.

Selon le Acte d’accusation de 32 chefs d’accusation, M. Woodyard a placé le jeune homme de 23 ans dans une cale carotidienne, tandis que M. Roedema, le patrouilleur principal sur les lieux, l’a placé dans une serrure à marteau à barre ; il a dit avoir entendu l’épaule de McClain sauter trois fois à la suite du mouvement.

M. Roedema et M. Rosenblatt ont chacun été inculpés d’un chef d’agression et d’un chef de crime de violence. M. Rosenblatt a été licencié non pas pour son interaction directe avec McClain, mais pour avoir ri d’une photo qui lui a été envoyée par un collègue officier reconstituant une prise de cou qui ressemblait à celle utilisée sur McClain.

Trois policiers ont posé sur les lieux de la mort de McClain, reconstituant un étranglement (Département de police d’Aurora)

M. Woodyard aurait également reçu la photo, mais n’y aurait pas réagi et l’aurait supprimée. Il a arrêté McClain parce qu’il aurait l’air suspect et devrait être jugé plus tard cette année.

Les ambulanciers ont été inculpés chacun de trois chefs d’accusation de voies de fait et de six chefs de crime de violence. Ni M. Cooper ni M. Cichuniec n’ont pris les signes vitaux de McClain, n’ont essayé de parler au jeune homme de 23 ans ou de le toucher avant de lui diagnostiquer une maladie largement controversée appelée « délire excité », les incitant à lui administrer de la kétamine, selon l’acte d’accusation.

Ils ont tous plaidé non coupable.

En mai, une organisation nationale de coroners a été la dernière à dénoncer le « délire excité », souvent cité comme cause de décès par la police dans les cas de violence de la part de policiers contre des membres de la communauté. L’Association nationale des médecins légistes (NAME) a ​​annoncé qu’elle cesserait de reconnaître cette maladie.

Qu’est-il arrivé à Elijah McClain ?

Des images de Bodycam qui ont été diffusées des mois après la rencontre ont montré les policiers interagissant avec le jeune homme de 23 ans.

Un policier s’est approché de McClain, qui écoutait de la musique, et lui a demandé d’arrêter de marcher. Finalement, il a obéi, car un officier a apparemment déclaré qu’il arrêtait McClain parce qu’il avait l’air suspect.

Lorsque les policiers ont tenté d’arrêter McClain, il a résisté en disant : « Je suis introverti. Veuillez respecter les limites dont je parle.

Les policiers ont dit à plusieurs reprises à McClain de « cesser de se tendre ».

Sheneen McClain, la mère d’Elijah (Copyright 2021 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Quelques instants plus tard, McClain a été ramené au sol et maintenu dans une prise carotidienne. On l’entend gémir, sangloter, répéter que « ça fait mal » et implorer les policiers d’arrêter.

McClain a ensuite tenté de se tourner sur le côté pour vomir, ce qui a incité un policier à dire : « Si vous continuez à déconner, je vais amener mon chien ici et il va vous mordre. »

Le jeune homme de 23 ans a vomi et s’est excusé. «Je n’essayais pas de faire ça», dit-il. « Je n’arrive tout simplement pas à respirer correctement. »

Selon un rapport Selon un panel indépendant, les ambulanciers paramédicaux « ont attendu près de sept minutes après leur arrivée pour interagir avec M. McClain, et leur premier contact a été de lui administrer le sédatif kétamine ».

Il a subi un arrêt cardiaque alors qu’il se rendait à l’hôpital et est décédé quelques jours plus tard.

L’autopsie a révélé qu’il mesurait 5 pieds 6 pouces et ne pesait que 140 livres. Le rapport modifié du coroner disait : « En termes simples, cette dose de kétamine était trop élevée pour cet individu et cela a entraîné une surdose… Je crois que M. McClain serait très probablement en vie sans l’administration de kétamine. »

Les conséquences

Les parents de McClain ont conclu un accord de 15 millions de dollars avec la ville d’Aurora. « J’espère que l’héritage d’Elijah est que la police y réfléchira à deux fois avant de tuer une autre personne innocente », a déclaré son père, LaWayne Mosley, après l’annonce du règlement.

L’ancien officier Jason Rosenblatt, à gauche, et l’officier de police d’Aurora Randy Roedema, à droite, lors d’une mise en accusation au centre de justice du comté d’Adams à Brighton, Colorado, en janvier 2023. (2023 Le Denver Post, Medianews Group)

« Rien ne peut remédier à la perte d’Elijah McClain et aux souffrances endurées par ses proches », avait déclaré à l’époque la chef de la police d’Aurora, Vanessa Wilson. «Je suis déterminé à tirer les leçons de cette tragédie.»

La mort de la jeune femme de 23 ans est survenue à peu près au même moment que celle de Breanna Taylor et de George Floyd, qui étaient également des Noirs américains tués par la police. Ensemble et séparément, ces décès ont propulsé les protestations et suscité des demandes de réforme de la police.

Et au moins au Colorado, certaines politiques ont été réformées. En 2020, l’État a interdit à la police d’utiliser des prises de cou. Le ministère de la Santé du Colorado a interdit aux ambulanciers paramédicaux d’utiliser de la kétamine pour les personnes censées souffrir de « délire excité », comme dans le cas de McClain.