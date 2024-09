Le musicien local Joey Siemens se lance dans la photographie et capture de superbes clichés du temps – PembinaValleyOnline.com

Joey Siemens, connu dans la vallée de Pembina comme batteur du groupe L Rae & J, a récemment orienté son activité artistique vers la photographie. Siemens a partagé son parcours vers cette nouvelle passion, qui, selon lui, a commencé très tôt dans sa vie, inspiré par sa mère, qui était une photographe passionnée.

« Ma mère prenait toujours des photos et nous sortions souvent ensemble pour prendre des photos de tout ce qui attirait notre attention », se souvient Siemens. Cette influence précoce l’a conduit à investir dans un nouvel appareil photo et à commencer à capturer la beauté naturelle qui l’entourait, avec une fascination particulière pour les phénomènes météorologiques.

L’amour de Siemens pour les tempêtes remonte à son enfance, lorsqu’il se souvient d’une tornade géante qui a frappé sa ville natale de Rosenort. Depuis, il est attiré par les phénomènes météorologiques extrêmes, traquant souvent les tempêtes dans l’espoir d’en capturer la beauté spectaculaire avec son appareil photo. Sa récente photographie d’un double arc-en-ciel frappé par la foudre, prise le 16 septembre, a attiré l’attention pour sa synchronisation et sa composition remarquables.

« Prendre cette photo était incroyable », a déclaré Siemens. « J’ai passé la journée à chasser les orages et, juste au moment où le soleil perçait les nuages, j’ai pu cadrer l’arc-en-ciel et l’éclair ensemble. » Cette image saisissante a non seulement impressionné les habitants, mais témoigne également du lien profond de Siemens avec sa foi. « C’est un rappel de la beauté et de l’art que Dieu crée pour nous chaque jour », a-t-il ajouté.

En plus de ses photos, Siemens envisage une éventuelle exposition au Winkler Arts and Culture, où il espère présenter son travail aux côtés d’autres photographes locaux. « J’en suis encore aux premières étapes de la planification, mais j’aimerais partager mon travail avec la communauté », a-t-il déclaré.

La nouvelle aventure artistique de Siemens démontre son talent multiforme et continue d’avoir un impact sur et hors de la scène dans notre communauté.