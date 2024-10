Le musicien local Chris Ryan est décédé

La communauté musicale locale pleure la perte de l’un des leurs.

Chris Ryan, un incontournable sur de nombreuses scènes du centre-ville et aux côtés de certaines des plus grandes scènes de la province, est décédé lundi.

Les hommages commencent à affluer sur les réseaux sociaux à mesure que la nouvelle se répand, beaucoup remarquant son humour et sa volonté de toujours aider un collègue musicien.

Ryan était un musicien accompli qui est passé des scènes du centre-ville à la radio country principale, sortant plusieurs singles au cours des dernières années, dont « Lucky Heart », « Last Forever » et « Slow Down ». Ryan a été demi-finaliste pour la côte Est au concours Top of the Country de SirusXM en 2018.

Sa sortie de Noël de 2021 « Christmas Card Feeling » a été présentée dans le téléfilm Country Hearts Christmas.

UN GoFundMe a été lancé pour aider sa famille à faire face aux dépenses.

Aucun détail sur les funérailles n’a été divulgué. Ryan avait 38 ans.