Le musicien légendaire Jimmy Buffett est mort à 76 ans : « Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle »

Le légendaire chanteur et compositeur Jimmy Buffett est décédé vendredi à l’âge de 76 ans des suites d’un problème de santé non divulgué depuis 2022.

L’icône de « Margaritaville » est décédée paisiblement vendredi entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens, selon un communiqué publié sur son site Internet et ses comptes de réseaux sociaux.

« Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes », indique le communiqué. La cause et le lieu du décès de Buffett n’ont pas été fournis.

Buffett laisse derrière lui son épouse Jane Slagsvol et ses trois enfants : Savannah, Sarah et Cameron.

VANNA WHITE SE RAPPELLE DE BOB BARKER QUAND ELLE ÉTAIT UNE CANDIDATE « LE PRIX EST JUSTE » : « VOUS ALLEZ MANQUER ! »

Le musicien a commencé à souffrir de problèmes de santé à partir de l’année dernière, lorsqu’il a été hospitalisé et contraint d’annuler plusieurs spectacles, selon USA Today. En mai et juin 2023, il a annulé des concerts supplémentaires après avoir révélé qu’il était retourné à l’hôpital pour résoudre des problèmes médicaux nécessitant une « attention immédiate ».

En plus du tube « Margaritaville » de 1977, Buffett a sorti plusieurs incontournables de la culture pop dans les années 1970 et 1980, notamment « Come Monday », « Cheeseburger in Paradise », « Changes in Latitudes, Changes in Attitudes », « A Pirate Looks at Forty ». » et « Moustache fine au crayon ».

Buffett est né le jour de Noël 1946 à Pascagoula, dans le Mississippi, et a grandi à Mobile, en Alabama. Il a commencé à jouer de la guitare au cours de sa première année à l’Université d’Auburn avant de poursuivre ses années universitaires au Pearl River Community College et à l’Université du sud du Mississippi, où il a obtenu un baccalauréat en histoire en 1969.

L’artiste a ensuite déménagé à Nashville et a sorti son premier album country en 1970 intitulé « Down to Earth ». Mais lors d’un voyage à Key West en 1971 avec son compatriote auteur-compositeur-interprète de musique country Jerry Jeff Walker, l’orientation musicale de Buffett est passée de la country hors-la-loi à la folk-pop calypso.

En plus de ses activités musicales, Buffett était également impliqué dans les affaires, ouvrant son premier magasin Margaritaville à Key West en 1985. Deux ans plus tard, il ouvrait un Margaritaville Café à proximité.

ARLEEN SORKIN, STAR DE « DAYS OF OUR LIVES », MORTE À 67 ANS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’empire commercial construit par Buffett comprenait finalement des vêtements, des centres de villégiature, des restaurants, de la bière, des casinos, une station de radio et des communautés de retraités. Forbes a estimé en 2017 que la marque mondiale de style de vie Margaritaville avait plus de 4,8 milliards de dollars en développement et 1,5 milliard de dollars de ventes annuelles. La valeur nette de Buffett était cotée à 1 milliard de dollars en juin 2023.

Le musicien a 30 albums, a lancé Margaritaville Records au début des années 1990, a écrit plusieurs livres de fiction et s’est impliqué dans le cinéma et la télévision à travers des contributions musicales et des camées.