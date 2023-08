Le musicien Homer Glen a dirigé le groupe punk sur la scène de Lollapalooza – Shaw Local

Surréaliste.

C’est ainsi que Deanna Belos, 30 ans, d’Homer Glen, a décrit sa montée sur scène à Lollapalooza, le festival de musique de quatre jours qui s’est terminé dimanche à Chicago.

« J’y suis toujours allé quand j’étais au lycée et à l’université », a déclaré Belos. « Être de l’autre côté était très surréaliste. »

Naturellement, Belos était nerveuse – jusqu’à ce qu’elle monte sur scène vendredi après-midi.

« Je suis soulagé que ce soit fini et triste que ce soit fini », a déclaré Belos.

Belos, fondatrice et auteure-compositrice-interprète du groupe de punk rock Sincere Engineer, a déclaré que l’agent de réservation du groupe l’avait appelée en février pour lui dire que le groupe était invité à jouer.

« J’étais super excité », a déclaré Belos. « J’ai dû m’arrêter sur l’autoroute quand je l’ai découvert. »

La chanteuse Deanna Belos sourit lors de la chanson d’ouverture de Sincere Engineer sur la scène Bud Light à Lollapalooza le vendredi 4 août à Chicago. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

D’étudiant dentaire à artiste punk rock

Belos a commencé sa carrière solo en 2015 et a lancé son groupe en 2017. Mélomane de toujours, Belos a grandi en écoutant des vieux morceaux et du rock léger et classique.

Elle a commencé à prendre des cours de guitare à 11 ans – son idée – à Midlothian Music à Orland Park parce que la guitare « était l’instrument le plus cool », a-t-elle déclaré.

Belos a également découvert le punk à peu près à la même époque et a adoré le le groupe de Chicago Alkaline Trio, un groupe qu’elle a découvert en participant au Warp Tour en 2004.

« Leurs chansons sont accrocheuses et leurs paroles sont intelligentes, et c’était très facile à aimer », a déclaré Belos. « Ils s’habillaient en noir et avaient une esthétique que beaucoup de leurs fans ont également reprise. »

Au moment où Belos, diplômé de Lycée Carl Sandburg à Orland Park, était à l’université avec l’espoir de devenir dentiste, elle préférait écrire des chansons et jouer de la guitare plutôt qu’étudier.

« Écrivez le genre de musique que vous voudriez entendre. Et sois gentil avec tout le monde. — Deanna Belos de Homer Glen, fondatrice et chanteuse principale de Sincere Engineer

Cela n’a pas empêché Belos d’obtenir un baccalauréat en sciences biologiques de l’Université de l’Illinois à Chicago en 2014 ou une maîtrise en sciences des animaux de laboratoire de la Eastern Virginia Medical School en 2020.

La musique punk lui parlait simplement d’une manière que la dentisterie ne lui parlait pas. Belos a déclaré qu’elle aimait le « style et l’attitude » du genre et l’environnement d’acceptation et de soutien.

Tobin Klinger, de Chicago, porte un t-shirt Sincere Engineer alors qu’ils se produisent sur la scène Bud Light à Lollapalooza le vendredi 4 août. Klinger est devenu fan après les avoir vus se produire au Thalia Hall en 2019. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Sincere Engineer : acte solo et groupe

Belos a entendu le terme « ingénieur sincère » sur un podcast sur l’ingénierie du son, a aimé la façon dont l’expression sonnait et l’a adoptée comme son nom professionnel, l’utilisant même pour son compte Instagram, a-t-elle déclaré.

Un ami a réservé à Belos son premier acte solo en 2015, qui a été bien accueilli, même si Belos a déclaré que le spectacle « était juste pour le plaisir ». Mais ce spectacle en a conduit un autre, puis un autre, et Belos a aimé la facilité de réserver de petits spectacles en tant qu’artiste de musique punk.

« C’est un environnement qui accueille de nouveaux artistes, en particulier à Chicago », a déclaré Belos. « Ça n’a pas besoin d’être parfait pour être punk, je pense. »

Sincere Engineer se produit pour la première fois au Lollapalooza sur la scène Bud Light le vendredi 4 août à Chicago. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Belos a déclaré avoir rencontré le producteur de musique Matt Jordan lors de l’un de ces spectacles, qui a aligné une équipe pour son groupe, également appelé Ingénieur sincère. Jordan a aidé le groupe à enregistrer leurs chansons dans un album complet intitulé « Rhombithian », sorti en octobre 2017.

« Et c’est comme ça que tout a commencé », a déclaré Belos. « Je lui suis très reconnaissant. »

L’enregistrement de cet album a duré un an. Belos travaillait à temps plein au cours de ces premières années, d’abord en tant que spécialiste du contrôle de la qualité dans une entreprise d’embouteillage, puis en tant que technicien des animaux de laboratoire à la Northwestern University.

Cela laissait le seul temps d’enregistrement le soir et le week-end, a-t-elle déclaré. Mais l’album a catapulté Belos dans la bonne direction pour elle.

« Nous avons fait quelques petites tournées dans le Midwest, et nous avons eu un agent de réservation en 2018 – peut-être – puis nous avons commencé à tourner plus souvent, et des tournées plus importantes », a déclaré Belos. « Nous avons fait l’Europe deux fois maintenant. Nous avons fait un peu le Canada et Riot Fest deux fois – 2018 puis 2022. »

Fête des émeutes est un festival de musique punk rock indépendant de trois jours à Chicago. Le festival de cette année est prévu du 15 au 17 septembre.

Adam Beck, de Sincere Engineer, de Highland Park, joue de la batterie sur la scène Bud Light à Lollapalooza le vendredi 4 août à Chicago. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

L’un des souvenirs de performance préférés de Belos est lorsque des fans dévoués ont formé une fosse circulaire pour chiens de maïs lorsque Sincere Engineer a interprété leur chanson « Corn Dog Sonnet No. 7 ».

« Cela m’a fait pleurer de le voir », a déclaré Belos.

Sincere Engineer sortira son dernier album, « Cheap Grills » le 22 septembre. Inutile de dire que Belos ne regrette plus de ne pas être entré à l’université dentaire.

Cette porte fermée était « une bénédiction déguisée », a-t-elle déclaré.

« C’était un peu difficile pour moi de me remettre du fait que je n’étais pas entré », a déclaré Belos. « J’ai longtemps considéré cela comme un échec. Mais je suis totalement heureux maintenant.

La chanteuse principale de Sincere Engineer, Deanna Belos, une résidente de Homer Glen, pose pour une photo dans l’un de ses restaurants de restauration rapide préférés, Don’s Hot Dogs, le mercredi 2 août. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

SAVOIR PLUS

Inspiration pour les chansons : « Juste mon quotidien. Et si j’entends quelqu’un parler de quelque chose que je trouve poétique, je note l’idée et je vois si je peux en faire quelque chose plus tard. Et puis je demande à mes camarades de groupe d’intervenir et d’apporter leurs idées une fois que la chanson est déjà étoffée.

Chanson préférée: « Ce nouveau, ‘Anemia’, qui est sorti il ​​y a quelques jours. C’est mon préféré en ce moment. C’est amusant de jouer en live et je pense que, pour quelqu’un qui n’a pas encore entendu parler de nous, c’est une chanson facile à aimer qui peut séduire un nouveau fan. C’est aussi cathartique pour moi et la façon dont je me vois dans le monde.

Paroles de sagesse: « Ecrivez le genre de musique que vous voudriez entendre. Et sois gentil avec tout le monde.