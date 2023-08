Le ministère moldave de l’Intérieur a cité les opinions pro-russes du Serbe comme raison pour lui refuser l’entrée

Le musicien et compositeur serbe Goran Bregovic a été interdit d’entrer en Moldavie en raison de ses opinions pro-russes, a annoncé le chef du ministère de l’Intérieur du pays, Adrian Efros.

Bregovic et son groupe étaient censés jouer au festival annuel Gustar dimanche, mais se sont vu refuser l’entrée dans le pays par la police des frontières moldave à l’aéroport international de Chisinau.

Les autorités ont cité un « analyse de risque » ainsi que « information » obtenus auprès des services de renseignement et de sécurité, ainsi que « partenaires internationaux » comme raison du déménagement.

Cette décision a suscité l’indignation du ministère serbe des Affaires étrangères, qui a exigé une explication de l’interdiction, déclarant qu’elle « ne correspond pas aux relations amicales traditionnelles entre la Serbie et la Moldavie. »

Lundi, Efros a expliqué lors d’une réunion gouvernementale que Bregovic figurait sur la liste nationale des personnes indésirables depuis 2022 en raison de son soutien présumé à la Russie. Il s’est produit en Crimée après le vote en faveur de l’adhésion à la Russie et à Moscou après le déclenchement des hostilités entre la Russie et l’Ukraine l’année dernière.

« Après le début de la guerre en Ukraine, Bregovic a manifesté des vues pro-russes », a dit le ministre, ajoutant qu’il y avait aussi « d’autres motifs de l’interdiction d’entrée sur le territoire de la Moldavie », qui ont été pris en compte par les autorités de sécurité.

Efros a également déclaré qu’il n’était pas clair si Bregovic était au courant de son statut indésirable en Moldavie, mais a affirmé que les organisateurs du Festival Gustar, qui avaient invité le musicien à se produire, avaient été informés de son interdiction.

Bregovic lui-même a répondu à cette décision en déclarant qu’il était déçu par la décision des autorités moldaves et a souligné qu’il avait déjà fait « De nombreuses tournées avec de nombreux musiciens dans toute l’Europe et jamais eu de difficultés nulle part. »

L’ancien président moldave et chef du parti d’opposition des socialistes Igor Dodon a également réagi à l’interdiction en affirmant que l’actuel dirigeant pro-UE du pays, Maia Sandu, était personnellement responsable de l’interdiction.

Sous la direction de Sandu, le gouvernement moldave est devenu de plus en plus critique à l’égard de la Russie et a réprimé les sentiments pro-russes dans le pays, interdisant récemment le parti Sor, que les autorités accusaient d’être un outil de « oligarques ». Sandu a également accusé Moscou de comploter pour renverser son gouvernement et déstabiliser la situation en Moldavie. Moscou a rejeté avec véhémence ces affirmations.