Le musicien Gary Wright est décédé à 80 ans après avoir lutté contre la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy

Le chanteur Gary Wright est décédé lundi à l’âge de 80 ans après des années de problèmes de santé, selon sa famille.

Le fils de Wright, Justin Wright, a déclaré à TMZ que le musicien était décédé lundi matin à son domicile de Palos Verdes Estates, en Californie, avec sa famille et ses proches à ses côtés.

L’auteur-compositeur-interprète a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a plus de cinq ans et, peu de temps après ce diagnostic, il a également appris qu’il souffrait de démence à corps de Lewy. La maladie de Parkinson de Wright s’est aggravée au cours de la dernière année et l’a finalement empêché de parler ou de se déplacer seul, selon son fils.

Les infirmières travaillant au domicile de Wright ont déclaré à la famille ces derniers jours qu’il entrait dans sa phase finale, selon le rapport de TMZ.

Wright, qui a produit 12 albums différents remontant à 1970, est surtout connu pour deux chansons qu’il a sorties au milieu des années 1970 : « Dream Weaver » et « Love is Alive ». Il est également connu pour son travail musical avec l’ancien Beatle George Harrison.

Contribuant à l’album de Harrison « All Things Must Pass » en tant que claviériste, Wright a également collaboré à certaines des chansons solo de Harrison et Harrison lui a rendu la pareille en contribuant à l’album de Wright « Footprints ».

En plus de son travail avec Harrison, Wright était également membre du All Starr Band de Ringo Starr. Il tourne avec le groupe en 2008, 2010 et 2011.

Wright était également un enfant acteur, ayant joué dans la production de Broadway de « Fanny » avec la future star de « Brady Bunch » Florence Henderson.

Le musicien laisse dans le deuil son épouse, Rose, et ses deux fils issus de son premier mariage, Justin et Dorian.