Le musicien Fahmil parle de son parcours musical et de ce qui l’a aidé à en arriver là où il est aujourd’hui !

Nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans la vie, mais écouter notre cœur et suivre notre passion fait partie intégrante de notre âme et de notre objectif de vivre. Nous avons récemment parlé à l’un de ces artistes, Fahmil, qui est ingénieur mais qui a également suivi sa passion et se débrouille très bien en tant que musicien.

Fahmil a parlé de son parcours musical dès ses débuts. Il a déclaré : « Mon parcours d’ingénieur électronique à musicien autodidacte a été jusqu’à présent une aventure mouvementée et mémorable. Comme tous les milieux asiatiques typiques, l’accent a été mis sur le milieu universitaire qui devrait éventuellement vous conduire à une profession soutenue par la science. Dans mon cas, c’était l’ingénierie que j’ai poursuivie au mieux de mes capacités. Suivant les normes de la société, j’ai travaillé comme ingénieur en électronique et j’ai toujours ressenti un vide. de la guitare, je me suis senti poussé à apprendre l’instrument à l’aide de tutoriels YouTube. Une bande d’amis traînait avec désinvolture dans divers cafés pour des jam sessions et cela semblait attirer un public.

Fahmil a également parlé de ce qui l’a aidé dans son voyage. Le musicien a déclaré : « Petit à petit, j’ai réalisé que c’était mon objectif et même si le reste de mes amis l’ont abordé avec désinvolture, c’est devenu une ambition sérieuse pour moi et c’est à ce moment-là que la transition s’est produite. Trois ans de passion, de travail acharné, de résilience et un soutien indéfectible m’ont amené à la plate-forme sur laquelle je suis aujourd’hui.

C’était un processus graduel d’évolution, défiant les normes de la société avec des bouleversements de temps en temps

mais je n’ai jamais regardé en arrière. Le collège où j’ai étudié l’ingénierie fait maintenant partie de mon public car j’ai été autorisé à jouer en tant qu’artiste pour les fondateurs. Je crois que tu seras toujours là où tu es censé être dans la vie ».

De plus, Fahmil explique comment la pandémie a joué un rôle crucial dans son parcours musical. Il a ajouté : « Tout ce qui nous passionne produira des résultats qui peuvent sembler petits et insignifiants à

d’abord mais fructueux à long terme. La vie consiste à apprendre constamment et l’âge n’est qu’un nombre. Il n’est jamais trop tard pour changer de voie. Les gens pensent que les artistes devraient avoir un plan de sauvegarde au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme ils le souhaitent, mais la récente pandémie témoigne du fait que chaque profession a souffert d’une manière ou d’une autre. J’ai eu la chance d’avoir ce temps à mon avantage en atteignant un réseau plus large à l’échelle mondiale uniquement par le biais de ma profession d’artiste, ce que je n’accomplirais pas en tant qu’ingénieur en électronique ! »

Enfin, voici ce que Fahmil veut dire aux personnes qui abandonnent leurs rêves au milieu. Il dit: « Le message que je veux partager est de ne jamais abandonner vos rêves car à la fin de la journée, ce que le cœur veut deviendra beaucoup plus authentique et attrayant et défiera la logique à condition de travailler avec diligence et honnêteté. Il y a pas de raccourcis en cours de route et pas de place pour le regret. En avant et vers le haut tout le chemin ».

