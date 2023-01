Le musicien et co-fondateur de BTO Robbie Bachman est mort à 69 ans

Robbie Bachman, batteur et co-fondateur du groupe de rock canadien Bachman-Turner Overdrive, est décédé, son frère confirmé sur Twitter.

“Encore un départ triste. Le rythme effréné derrière BTO, mon petit frère Robbie a rejoint maman, papa et frère Gary de l’autre côté”, a écrit Randy Bachman sur Twitter.

Il a souligné que la mort de Bachman suit de près celle du guitariste de rock britannique Jeff Beck, décédé le 10 janvier à 78 ans.

“Peut-être que Jeff Beck a besoin d’un batteur ! Il faisait partie intégrante de notre machine à rock ‘n’ roll et nous avons secoué le monde ensemble.”

Aucune cause de décès n’a été donnée. Bachmann avait 69 ans.

Le plus jeune des quatre frères Bachman, Robbie a lancé le précurseur de Bachman-Turner Overdrive, un groupe appelé Brave Belt, en 1971 avec son frère Randy, le bassiste Fred Turner et l’ancien leader de The Guess Who Chad Allan. Ils ont également ajouté Tim Bachman, et en 1973 sont devenus Bachman-Turner Overdrive. À ce moment-là, Allan n’était plus membre du groupe.

Le groupe a été rejeté 24 fois par des labels avant de signer chez Mercury Records. Il a ensuite remporté un succès commercial important avec des chansons comme “Takin ‘Care of Business” et “Let it Ride” de 1973, “You Ain’t Seen Nothing Yet” de 1974 et “Hey You” et “Down to the Line” de 1975. “

En 2014, Bachman et d’autres membres de Bachman-Turner Overdrive ont été intronisés au Temple de la renommée de la musique canadienne par l’astronaute Chris Hadfield lors des Juno Awards de cette année-là à Winnipeg. Bachman a filmé l’intronisation sur scène avec une caméra vidéo portable.

“Quand serais-je jamais intronisé au Juno Hall of Fame? Une fois, et tout est ici”, a-t-il déclaré dans une entrevue par la suite avec CTV News Winnipeg. Bachman a perdu la caméra vidéo à un moment donné après la remise des prix, mais lorsqu’il a interrogé le personnel de l’hôtel Fairmont à Winnipeg à ce sujet le lendemain, il a été touché d’apprendre que quelqu’un l’avait rendue.

S’adressant à CTV News Winnipeg, il s’est demandé où ailleurs dans le monde à part le Canada – qu’il a décrit comme « si amical, si poli, si honnête » – quelqu’un retournerait-il « une caméra vidéo à 2 000 $ ?

“Je ne peux pas en dire assez”, a-t-il déclaré. “Merci. Celui qui a rendu ça, merci beaucoup.”

Les fans du groupe se sont rendus sur Twitter pour partager des hommages à Bachman vendredi.