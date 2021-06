Le musicien Eric Clapton attaqué pour avoir révélé ses propres effets secondaires du vaccin Covid-19, des inquiétudes pour les enfants – RT USA News

Le musicien de « Tears in Heaven », Eric Clapton, est accusé de décourager les gens de se faire vacciner contre Covid-19 après avoir exprimé son inquiétude quant aux effets des inoculations, en particulier sur les enfants.

Lors d’une récente conversation avec Oracle Films, Clapton a clairement exprimé son point de vue sur le gouvernement, les vaccins Covid-19 et les blocages, affirmant qu’il est devenu pour la première fois « désenchanté et méfiant » avec le gouvernement à l’époque du Brexit et il a commencé à consommer des médias indépendants critiquant les mesures de verrouillage l’année dernière lorsque des endroits comme le Royaume-Uni étaient soumis à des ordonnances de verrouillage strictes.

Clapton a commencé à subir des réactions négatives pour ses opinions sur les blocages après avoir collaboré avec Van Morrison sur « Stand and Deliver » de 2020, une chanson de protestation de l’ère Covid contre les gouvernements trop ambitieux.

Clapton a dit qu’il avait été qualifié de « Partisan de Trump » après la collaboration Morrison.

« À la minute où j’ai commencé à dire quoi que ce soit sur le verrouillage ici et mes inquiétudes, j’ai été qualifié de partisan de Trump », il a dit. « J’ai eu des retours assez lourds. »





Aussi sur rt.com

Être un «non raciste» ne suffit pas, apprend l’acteur des «hommes blancs justes» Tom Hanks, après avoir osé écrire sur les problèmes de race







Sur les vaccins Covid-19, Clapton a déclaré qu’il avait été vacciné pour le bien de ses enfants, mais a révélé qu’il souffrait d’effets secondaires importants et « était absent pour le compte pendant environ une semaine » avec « agonie » et « la douleur chronique. »

Le chanteur de « Cocaïne » a poursuivi en affirmant qu’il ressentait toujours des effets depuis qu’il avait reçu sa deuxième dose de vaccin, affirmant qu’il ne pouvait toujours pas toucher des choses trop chaudes ou froides sans gants et avait du mal à jouer de la guitare.

Clapton a exprimé des inquiétudes concernant les vaccins précipités, mentionnant même à un moment donné l’infertilité comme effet secondaire potentiel, bien qu’il n’y ait eu aucune preuve que cela soit causé par l’un des vaccins.

«Pour parler à mes filles du fait qu’elles ne pourront peut-être pas avoir d’enfants, elles s’en moquent probablement. C’est un des risques que je prends en faisant ça. Ils vont me regarder comme : ‘Pourquoi ne fermes-tu pas ta gueule, papa ?’ » il a dit.

« Ma peur de la vaccination, c’est ce que ça va faire à mes enfants » Eric Clapton a eu de graves effets secondaires après avoir été vacciné contre le covid.pic.twitter.com/v97kKfM0qN – Darren de Plymouth (@DarrenPlymouth) 14 juin 2021

Clapton a déclaré que ses opinions pendant la pandémie l’avaient pratiquement isolé de ses collègues.

« J’essayais de contacter d’autres musiciens et parfois je n’entendais plus parler d’eux. Mon téléphone ne sonne pas très souvent. Je ne reçois plus autant de SMS et d’e-mails », il a dit.

Ce recul s’étend aux critiques que Clapton ne sait pas, car un extrait de son interview exprimant sa préoccupation concernant les vaccins Covid-19 a attiré l’attention lundi, avec des personnes attaquant Clapton comme anti-vaccin, certains devenant même personnels dans leurs attaques, ciblant à la fois le travail du musicien et l’utilisation de la mort de son jeune fils en 1991 pour balayer son point de vue.

Eric Clapton continue de trouver des moyens de me faire aimer de moins en moins… Les amis, écoutez les vrais médecins et professionnels de la santé pour vos conseils médicaux. Écoutez les musiciens pour leur musique. Leurs opinions sur d’autres sujets dont ils ne sont pas experts ne sont que cela – des opinions. – Genesee Johnny (@GeneseeJohnny) 14 juin 2021

En tant que survivant de Covid qui lutte maintenant contre les effets à long terme d’un virus que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, j’aimerais dire deux ou trois choses à Eric Clapton : 1) Les effets secondaires du vaccin ne sont rien comparés à le virus et son impact sur la santé à long terme.2) Mordez-moi – Shari Lynn (@LynnSharig8) 14 juin 2021

Clapton était auparavant étiqueté comme un « adepte de la théorie de conspiration » par les critiques pour un message partagé plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a appelé sa réaction au coup d’AstraZeneca « catastrophique » et blâmé « la propagande » pour empêcher les gens de remettre en question la sécurité réelle des vaccins.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !