Le musicien des Drifters Charlie Thomas est mort à 85 ans

Le musicien Charlie Thomas est décédé à l’âge de 85 ans.

Le Rock & Roll Hall of Famer est décédé le 31 janvier après avoir lutté contre un cancer du foie, a confirmé son ami Peter Lemongello Jr. à Fox News Digital.

Lemongello Jr., également musicien, a noté que les funérailles auront lieu le 16 février à la First Baptist Church de Glenarden à Landover, Maryland.

Lemongello Jr. a également partagé un hommage à Thomas sur Instagram.

“Je suis complètement dévasté et brisé après avoir perdu [sic] mon meilleur ami depuis tant d’années, Charlie Thomas, le dernier membre original de The Legendary Drifters”, a-t-il légendé une photo des deux. “Charlie a été avec le groupe plus longtemps et sur plus de disques à succès que tout autre membre de l’histoire. Ses réalisations ont été reconnues alors qu’il était l’un des 7 membres de The Drifters à être intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1988.”

“J’ai tellement de bons souvenirs que nous avons passés ensemble pendant une grande partie de ma vie en grandissant, que je chérirai pour toujours”, a ajouté Lemongello Jr. “J’entends encore Charlie proclamer ‘Peter Is A Star!’ ce qu’il me disait souvent et à qui que ce soit. Tu me manqueras pour toujours, Charlie !”

Le Rock & Roll Hall of Fame a également rendu hommage au chanteur sur les réseaux sociaux.

“L’élégante voix de ténor de l’intronisé Charlie Thomas en 1988 a aidé à relier le gospel au R&B et au blues et a jeté les bases de la musique soul des années 1960”, indique le message.

“La voix suave et sophistiquée de Charlie Thomas a élevé les joies et les amours quotidiennes, touchant une corde universelle chez les auditeurs du monde entier.”

Thomas était surtout connu comme l’un des membres des Drifters. Certaines des meilleures chansons comprenaient “Under the Boardwalk” et “There Goes My Baby”.

Il a chanté le chant principal de tubes tels que “Sweets for My Sweet” et “When My Little Girl is Smiling”.

Thomas a tourné avec le groupe pendant des années et n’a ralenti qu’une fois tombé malade au début de la pandémie de coronavirus.

“Il vieillissait, mais il était actif presque tous les week-ends”, a déclaré Lemongello Jr. au New York Times. “Malheureusement, il est passé d’être actif à être à la maison, et il a commencé à descendre.”

Thomas laisse dans le deuil son épouse Rita Thomas et leurs enfants.