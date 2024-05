Le musicien de Disney Richard Sherman est décédé à 95 ans

Disney a annoncé que le vénéré compositeur Richard Sherman est décédé samedi des suites de « maladies liées à l’âge ». Il avait 95 ans.

Revue des épisodes 1 à 3 d’Andor

Surnommé « membre clé » du cercle restreint créatif de Walt Disney, Sherman est né le 12 juin 1928. Lui et son frère aîné Robert (décédé en 2012) faisaient partie d’un double groupe appelé les Sherman Brothers qui ont commencé à écrire des chansons ensemble après étant défié par leur père Al, lui-même un auteur-compositeur populaire. Robert a fondé la Music World Corporation en 1958, qui allait travailler avec la société de diffusion musicale Wonderland de Disney. Le succès du single des frères «Grand Paul» (chanté par Mouseketeer Annette Funicello) a attiré l’attention de Walt Disney, et il les a embauchés comme auteurs-compositeurs pour les studios Walt Disney. C’est là que le duo a créé et sorti « It’s a Small World After All » pour l’Exposition universelle de New York en 1964, et il a été joué tout au long du film. Parcs à thème Disneydevenant finalement l’un des, sinon le les chansons les plus populaires de la compagnie.

Au fil des décennies, Richard et Robert ont composé des chansons qui allaient façonner et définir Disney.Supercalifragliciousexpialidocious » dans Mary Poppins et « Je veux être comme toi » dans Le livre de la jungle restent à ce jour certaines de leurs chansons les plus connues derrière « Small World », et le duo a eu d’autres films comme L’Épée dans la Pierre, Les Aristochats, et Le piège des parents (les versions 1961 et 1998) à leur actif. Et cela vient uniquement de Disney : après s’être lancés en freelance après la mort de Walt en 1966, les frères ont également fait de la musique pour Le site de Charlotte et Snoopy : Rentre à la maison.

À eux deux, les frères Sherman auraient écrit 1 000 chansons et morceaux de musique à travers 50 films. Ils sont également considérés comme les auteurs du plus grand nombre de chansons musicales de cinéma de toute l’histoire du cinéma. Les deux hommes ont accumulé de nombreux prix et nominations, et Richard a spécifiquement remporté trois Grammys et a vu 24 de ses albums devenir or ou platine.

« Richard Sherman était l’incarnation de ce que signifie être une légende de Disney », a écrit Disney Le PDG Bob Iger, « crée avec son frère Robert les classiques bien-aimés qui sont devenus un élément précieux de la bande originale de nos vies. […] La musique des Sherman Brothers a conquis le cœur de générations de public. Nous sommes éternellement reconnaissants pour la marque que Richard a laissée sur le monde et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Selon l’historien du cinéma Leonard Maltin, les frères Sherman étaient « des optimistes professionnels qui ont trouvé en Walt Disney un mécène idéal. Leurs chansons avaient une perspective optimiste qui s’est répercutée sur la vie de Richard, qui n’a pas été sans ennuis et défis. Il était particulièrement fier que lui et son frère aient poursuivi une carrière d’auteur-compositeur comme leur père, qui les a encouragés très tôt.

Sherman laisse dans le deuil son Elizabeth, ses enfants Gregory, Victoria, Lynda ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Un service privé est prévu le vendredi 31 mai et les projets d’une plus grande célébration de sa vie seront révélés à une date ultérieure.

[via[viaTHR]

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.