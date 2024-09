Le musicien de Dallas Joshua Ray Walker fait le point sur sa lutte contre le cancer

« J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. »

Ce n’est pas une manière prometteuse pour Joshua Ray Walker de commencer une annonce, étant donné le diagnostic de cancer du côlon du chanteur country en pleine ascension l’année dernière.

Et bien sûr, la nouvelle est dévastatrice : après avoir terminé la chimiothérapie et commencé à se sentir plus fort, Walker a appris que le cancer s’était propagé à ses poumons.

« Cela signifie malheureusement que mon cancer sera probablement re-stadifié au stade 4 », a déclaré lundi l’artiste de Dallas âgé de 33 ans dans un communiqué.

Tour d’horizon des actualités Rattrapez les nouvelles du jour que vous devez savoir.

« Les chances ont certainement changé, mais je ne vais pas les publier ici. Cela me semble défaitiste et inutile. Je vous ferai savoir ce qu’elles étaient après les avoir battues. »

Il attend de subir une biopsie pulmonaire et de rencontrer un oncologue radiologue. En attendant, il va continuer à faire ce qu’il fait le mieux : se produire sur scène. Il avait prévu de jouer lundi soir au Kessler Theater.

Ses spectacles récurrents à la salle d’Oak Cliff ont été une bouée de sauvetage financière pendant ses problèmes de santé.

« Si Kessler ne m’avait pas laissé faire ça, ou si je n’étais pas physiquement capable de le faire, je n’ai aucune idée de comment je survivrais financièrement en ce moment », a-t-il déclaré. Mensuel du Texas en juin.

À cette fin, Walker a lancé un compte GoFundMe Mardi à 7h via son Instagram page. Les dons « me permettront de me concentrer exclusivement sur ma santé et mes relations pendant cette période précieuse. Je remercie beaucoup tout le monde d’avance pour leur amour et leur soutien continus », a-t-il déclaré dans le communiqué.

L’année dernière, Walker a ouvert les spectacles des Killers et a interprété sa reprise de « Cuz I Love You » de Lizzo sur Jimmy Kimmel en direct. Cette chanson était sur son quatrième album, Qu’est-ce que c’est ?, sa version country de 11 tubes pop et rock d’artistes féminines.

Il prévoit de se produire lors de spectacles déjà programmés le 5 octobre à la State Fair of Texas et le 21 novembre au Texas Trust CU Theatre, en première partie de Dwight Yoakam. « J’ai toujours vécu ma vie à fond et je continuerai à le faire », a-t-il déclaré.