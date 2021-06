Le musicien de Britain’s Got Talent qui a bombardé Simon Cowell d’œufs est maintenant compositeur pour Disney’s Loki

HUIT ans après avoir jeté des œufs sur Simon Cowell, l’ancienne musicienne de soutien de Britain’s Got Talent, Natalie Holt, a figuré sur la liste A d’Hollywood.

Natalie, 38 ans, est la compositrice de Loki – la dernière série Marvel sur Disney+.

ITV

Natalie a raté une performance pour bombarder Simon Cowell d’œufs[/caption]

La série de super-héros du voyage dans le temps met en vedette Tom Hiddleston en tant que dieu titulaire de la malice.

C’est le concert le plus médiatisé pour Natalie depuis son titre qui a fait le tour de Britain’s Got Talent.

Ses crédits précédents incluent le travail sur la bande originale du film britannique Paddington.

En 2013, Natalie était violoniste lors de la finale de Britain’s Got Talent pour l’interprétation du duo d’opéra classique Richard et Adam de The Impossible Dream.

S’exprimant après l’incident controversé, Natalie a déclaré au Gardien: « Mes actions étaient conçues comme une manifestation non violente, basée sur des œufs, car je pense que Cowell a trop de pouvoir et d’influence dans l’industrie du divertissement.

« Je voulais aussi juste le faire paraître un peu idiot… »

Natalie a poursuivi en expliquant que ses singeries de lancer d’œufs lui avaient fait rater des opportunités de travail de haut niveau.





Elle a expliqué : « Les conséquences de ma farce se sont déjà avérées plus graves que je ne l’avais prévu. J’ai déjà eu des annulations de travaux.

Le travail de Natalie sur Loki a été salué par la critique internationale.

Le Washington Post a déclaré: « Loki est magnifiquement composé par la compositrice britannique Natalie Holt, qui offre une ambiance principalement suspensive et mystérieuse tout en offrant à la menace à cornes de Marvel une chanson thème qui pourrait bien être la meilleure de l’univers cinématographique Marvel. »