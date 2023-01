Le musicien David Crosby est mort à 81 ans

Divertissement · Rupture

Le musicien David Crosby, membre fondateur de The Byrds and Crosby, Stills and Nash, est décédé à l’âge de 81 ans.

Singer était un membre fondateur des Byrds and Crosby, Stills and Nash

Le musicien David Crosby se produit sur scène le 5 avril 2014 à Los Angeles. Crosby est décédé à l’âge de 81 ans. (Imeh Akpanudosen/Getty Images pour LUTB) David Crosby, dont les harmonies montantes avec deux groupes emblématiques différents l’ont élevé au rang de célébrité musicale dans les années 1960, alors même que son tempérament instable a souvent fracturé les relations avec ses camarades de groupe, est décédé à l’âge de 81 ans, a déclaré sa famille. Une déclaration de la femme de Crosby publiée dans le magazine Variety a confirmé la mort du musicien “après une longue maladie” et a déclaré qu’il était mort “entouré avec amour de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django”. C’est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir.