Le musicien Cormac Roth, fils de l’acteur de “Marvel” Tim Roth, est mort à 25 ans

L’acteur britannique Tim Roth a annoncé la mort de son fils Cormac. Il avait 25 ans.

“Le dimanche 16 octobre, nous avons perdu notre beau garçon Cormac après une bataille courageuse contre le cancer”, lit-on dans un communiqué de famille obtenu par Fox News Digital.

“Il est mort paisiblement dans les bras de sa famille qui l’aimait et l’adorait. Il s’est battu avec une bravoure incroyable au cours de l’année écoulée et a conservé son esprit malicieux et son humour jusqu’à la fin”, poursuit le communiqué.

L’acteur de 61 ans est surtout connu pour son interprétation d’Abomination dans plusieurs productions de Marvel Comic.

Diplômé du Bennington College, le fils de Roth était un “guitariste, compositeur et producteur sage au-delà de ses années”, a écrit sa famille. “La carrière de Cormac commençait à peine à s’épanouir.”

En juillet, Cormac révélé son diagnostic dans un post Instagram, écrivant : “On m’a diagnostiqué un cancer des cellules germinales de stade 3. Depuis lors, je le combats quotidiennement, jetant tout ce que je peux dessus. Chimio, chimio à haute dose, médicaments, greffes, transfusions, chirurgies, etc. C’est ce qu’on appelle le choriocarcinome, c’est rare et il a réussi à garder une longueur d’avance sur moi, peu importe ce que je lui lance.”

Il a partagé l’impact déchirant que le cancer a eu sur sa vie : “Il m’a enlevé la moitié de mon audition, 60 livres de poids, ma confiance, et continuera son chemin meurtrier jusqu’à ce que je parvienne à l’arrêter d’une manière ou d’une autre et à le tuer. “

Parlant du caractère de Cormac, la famille a écrit : “C’était une boule d’énergie sauvage et électrique et son esprit était rempli de lumière et de bonté. Aussi sauvage qu’il était, Cormac était aussi l’incarnation de la gentillesse. Une âme douce qui a tant apporté bonheur et espoir à ceux qui l’entourent.”

La déclaration concluait: “Le chagrin vient par vagues, tout comme les larmes et les rires, quand on pense à ce beau garçon à travers les 25 ans et 10 mois que nous l’avons connu. Un enfant irrépressible et joyeux et sauvage et merveilleux. Ce n’est que récemment qu’un homme. Nous l’aimons. Nous l’emmènerons avec nous partout où nous irons. Dans les mots de Cormac: “Assurez-vous de faire les choses que vous aimez.”

Cormac laisse dans le deuil son père, sa mère Nikki et son frère Hunter.