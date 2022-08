Le musicien chrétien Ben Fuller se produira le 11 août à Streator – Shaw Local

Ben Fuller se produira à 19 h le jeudi 11 août à Grace Community Church, 1634 Route 23, Streator.

Le concert est sponsorisé par Celebrate Recovery Streator. Le single “Who I Am” de Fuller figure dans le top 20 des charts radio chrétiens.

Les billets coûtent 20 $ et sont disponibles sur Eventbrite.comà Grace Community Church et à Refurbished Treasures, 306 E. Main St., Streator.

La musique a pris la vie de Fuller et en a fait quelque chose dont il n’aurait jamais rêvé. Il a grandi dans le sud du Vermont sur sa ferme laitière familiale aux côtés de son père. Il passait le temps en chantant sur de vieux airs country classiques tout en étant témoin du travail acharné et du dévouement qu’il fallait pour exploiter une ferme. Les chansons ne se sont jamais arrêtées et quelque part entre la ferme et l’université, il a pris une guitare et n’a jamais regardé en arrière.

Après des générations de blessures dans sa famille, Fuller a eu du mal avec certains aspects de sa croissance et s’est tourné vers la cocaïne et l’alcool à un jeune âge. En 2015, Fuller a été impliqué dans une relation alimentée par la drogue qui l’a amené à mieux comprendre l’autre côté de la dépendance. De plus, il a brusquement perdu son meilleur ami à cause d’une overdose d’héroïne et toute sa vision de la vie a changé.

Motivé à changer, il a déménagé à Nashville pour poursuivre une carrière de chanteur country fin 2018. Une famille avec laquelle Fuller était proche l’a invité à l’église un dimanche et alors qu’il parcourait les couloirs de l’auditorium rempli de 3 000 personnes, il savait un jour il chanterait “ce genre de musique” pour le reste de sa vie. Tombant face la première dans sa nouvelle relation avec Jésus, il a commencé à écrire pour partager ce que Dieu a fait pour transformer sa vie.

Aujourd’hui, Fuller vit sobre, tout en partageant son histoire remplie d’espoir, de miséricorde et de grâce. En transformant son témoignage en chansons, il a été rajeuni d’une nouvelle passion et d’une nouvelle mission ; partager son histoire avec le monde et tous ceux qui sont prêts à l’écouter.