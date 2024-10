Le musicien canadien Jacob Hoggard déclaré non coupable d’agression sexuelle

Le musicien canadien Jacob Hoggard a été déclaré non coupable vendredi d’avoir agressé sexuellement une jeune femme dans le nord-est de l’Ontario il y a huit ans, point culminant d’un procès d’environ deux semaines au cours duquel le chanteur et son accusateur ont dressé des tableaux très différents de ce qui s’est passé.

Hoggard, vêtu d’un costume sombre, a fait face au jury alors que le verdict était rendu vendredi soir à Haileybury, une communauté de Temiskaming Shores, en Ontario.

Les jurés ont délibéré pendant moins de six heures avant de rendre leur verdict unanime.

Dans une déclaration écrite, l’équipe de défense de Hoggard a déclaré que le chanteur avait remercié le jury d’avoir « reconnu que les preuves dans cette affaire étaient trop fragiles et dangereuses pour étayer une condamnation ».

« Le jury est parvenu ce soir au bon résultat en acquittant M. Hoggard », ont déclaré les avocats de la défense. « M. Hoggard est reconnaissant du soutien de sa femme, de sa famille et de ses amis. Sa priorité est maintenant de retourner en Colombie-Britannique pour rejoindre sa famille.

L’ancien leader de Hedley, qui avait plaidé non coupable d’agression sexuelle dans cette affaire, reste néanmoins derrière les barreaux alors qu’il purge une peine de cinq ans pour une autre condamnation pour agression sexuelle – une affaire dont les jurés n’ont pas entendu parler lors de son procès.

Le consentement était la question centrale du dernier procès puisque la Couronne et la défense ont convenu que Hoggard avait eu une relation sexuelle avec la plaignante dans sa chambre d’hôtel à Kirkland Lake, en Ontario, en juin 2016.

La plaignante et le chanteur ont tous deux comparu à la barre lors du procès. La femme, dont l’identité est protégée par une interdiction de publication standard, était le seul témoin de la Couronne.

Court a appris que les deux hommes se sont rencontrés lors d’une after-party autour d’un feu de joie près de l’hôtel où logeait Hoggard après un concert de Hedley.

La plaignante, qui avait 19 ans à l’époque, a déclaré qu’elle essayait de trouver un moyen de la conduire pour rentrer chez elle lorsque Hoggard l’a encouragée à rester, suggérant qu’ils joueraient de la musique et auraient une « conversation informelle ».

Elle a allégué qu’une fois à l’intérieur de la chambre d’hôtel, Hoggard avait enlevé ses vêtements, puis l’avait violée, étranglée, frappée et uriné sur elle. Il l’a également insultée comme « sale petit cochon », a-t-elle déclaré au tribunal.

La femme, aujourd’hui âgée de 27 ans, a déclaré aux jurés qu’elle avait peur et qu’elle pleurait, et a répété non à plusieurs reprises et a essayé de le repousser. À deux reprises, elle a couru dans la salle de bain pour vomir, a-t-elle raconté.

Hoggard a déclaré qu’ils avaient eu une aventure consensuelle d’un soir après avoir flirté et s’être embrassés devant le feu de joie. Ils avaient échangé leurs numéros de téléphone autour du feu de joie, a-t-il témoigné, et à un moment donné, il lui a envoyé un texto pour lui demander si elle voulait passer la nuit avec lui.

Il a dit qu’ils s’étaient embrassés à l’hôtel avant de se déshabiller et qu’ils avaient ensuite fait l’amour. Il a nié que la plaignante s’était débattue, qu’il l’avait frappée ou étranglée, qu’il l’avait immobilisée, qu’elle avait jamais dit qu’elle se sentait mal à l’aise et qu’il l’avait injuriée.

Hoggard a déclaré que le plaignant avait uriné sur son visage à sa demande après avoir eu des relations sexuelles orales consensuelles dans la baignoire.

Dans ses instructions finales vendredi, le juge Robin Tremblay de la Cour supérieure de l’Ontario a déclaré aux jurés que pour déclarer Hoggard coupable, ils devaient croire hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’avait consenti à aucune des activités sexuelles spécifiques qui, selon elle, s’étaient produites, et que Hoggard savait qu’elle n’y consentait pas.

Consentir à un acte sexuel ne signifie pas que le consentement est donné pour tout autre acte, et le silence, la soumission ou l’absence de résistance ne signifient pas le consentement, a-t-il expliqué vendredi. Suivre Hoggard jusqu’à sa chambre d’hôtel n’indique pas non plus son consentement, a-t-il ajouté.

Il a également mis en garde les jurés contre toute hypothèse sur ce à quoi les relations sexuelles consensuelles sont censées ressembler ou sur « quel type de personne est susceptible de consentir à un type particulier de contact sexuel », notant que les relations sexuelles consensuelles peuvent se produire dans divers contextes et inclure de nombreux contextes différents. types d’activités.

Lors de leurs plaidoiries finales jeudi, les avocats de la défense de la chanteuse ont suggéré que la femme avait menti sur la nature de la rencontre pour dissimuler son infidélité et préserver ses relations avec son petit ami et sa famille.

L’avocate de la défense Megan Savard a en outre soutenu que le récit de la plaignante sur ce qui s’était passé cette nuit-là était rempli d’incohérences, plusieurs détails ayant changé au fil du temps.

Les procureurs ont soutenu que la femme n’avait aucune raison de mentir, soulignant qu’il n’y avait aucune preuve que ses proches étaient au courant de l’incident, à l’exception d’un cousin qui l’accompagnait au concert.

La Couronne a contesté certaines des inexactitudes alléguées dans son témoignage, y compris les détails sur le véhicule dans lequel elle se dirigeait pour se rendre au feu de joie.

Le procureur Peter Keen a reconnu qu’il y avait quelques incohérences dans les « détails périphériques » du récit de la plaignante, mais a soutenu qu’elle restait « inébranlable » sur les éléments essentiels de ses allégations.

Hoggard, cependant, a admis avoir deux lacunes majeures dans sa mémoire de ce qui s’est passé dans la chambre d’hôtel, même s’il a déclaré que la nuit était mémorable en partie parce que c’était la première fois qu’une femme lui urinait pendant un rapport sexuel.

Les jurés n’ont pas entendu parler du procès du chanteur à Toronto en 2022, au cours duquel il a été reconnu coupable d’agression sexuelle causant des lésions corporelles contre une femme d’Ottawa, et non coupable de la même accusation et de contacts sexuels contre une fan adolescente.

Le panel n’a pas non plus appris que Hoggard avait récemment commencé à purger une peine de cinq ans de prison dans cette affaire après que le plus haut tribunal de l’Ontario ait rejeté son appel. Il a demandé l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada.

Hedley est devenu célèbre après que Hoggard ait terminé troisième dans l’émission de téléréalité « Canadian Idol » en 2004.

Le groupe a fait une pause indéfinie en 2018 lorsque des allégations d’inconduite sexuelle contre Hoggard ont fait surface. Son dernier spectacle a eu lieu à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 24 mars 2018.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 4 octobre 2024.