Le musicien Bruce Springsteen soutient Harris alors que le soutien des hommes blancs est à la traîne

(Bloomberg) – Bruce Springsteen a apporté son soutien à la candidature de Kamala Harris à la Maison Blanche alors que sa campagne lutte pour obtenir les votes des hommes blancs de la classe ouvrière.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, la chanteuse a déclaré que Harris et son colistier Tim Walz étaient attachés à « une vision de ce pays qui respecte et inclut tout le monde, sans distinction de classe, de religion, de race, de point de vue politique ou d’identité sexuelle, et ils veulent développer notre économie d’une manière qui profite à tous, pas seulement à quelques-uns comme moi.