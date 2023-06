Le music-hall et la salle de bal urbaine The Revelry sont presque prêts à ouvrir au centre-ville de Kelowna

Revelry Food+Music Hub devrait ouvrir cet été.

L’ancien entrepôt de produits frais rénové dans le quartier culturel de Kelowna (1383, rue Ellis) sera un café décontracté, un music-hall et un espace de rencontre urbain sous un même toit.

The Revelry, qui a été planifié pendant des années, proposera de la musique en direct et des formats de restauration qui varient selon l’heure de la journée et le jour de la semaine.

« Notre date d’ouverture imminente ne serait pas possible sans le travail acharné et le dévouement de nos professionnels du métier sur place, car ils nous aident à naviguer dans l’un des environnements de construction les plus difficiles depuis des décennies », indique un communiqué de presse.

Un directeur général (Ali Lewis) et un directeur de la restauration (Andrea Cullen) ont été embauchés, et Revelry recrute actuellement pour d’autres postes.

En septembre 2022, le Revelry a été la cible d’une menace de poursuite par plusieurs résidents de l’immeuble en copropriété The Madision, qui est à côté du Revelry, après avoir échoué à convaincre le conseil municipal de refuser le soutien d’un permis principal d’alcool pour le lieu.

