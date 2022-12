Le musée ‘Woke’ de Londres va changer le nom de l’exposition de Noël en ‘Festival d’hiver’

L’emblématique Museum of the Home de Londres renomme son exposition traditionnelle de Noël en “Festival d’hiver” dans le but d’être plus inclusif vis-à-vis des autres fêtes.

“Le secteur des musées britanniques a été complètement capturé par le culte éveillé”, a déclaré Toby Young, le fondateur de la Free Speech Union du Royaume-Uni. Le Soleil dans un reportage dimanche.

Les commentaires de Young interviennent alors que le Museum of the Home de Londres a annoncé qu’il “célébrera Diwali, Hanukkah, Noël, le Nouvel An lunaire et apprendra comment ils sont marqués à la maison”, selon le Sun.

Le musée modifiera également sa collection Rooms Through Time pour présenter “la célébration du solstice d’hiver à travers une lentille noire et queer”.

Le musée, qui a ouvert ses portes en 1914, présente traditionnellement des expositions explorant la vie familiale de 1600 à nos jours. Son exposition de Noël a été une attraction populaire, avec un thème festif qui a exploré les salons familiaux de la période Tudor jusqu’en 2010.

Le musée était connu depuis plus de 100 ans sous le nom de musée Geffrye, mais a changé de nom l’année dernière après un projet de rénovation massif du musée de la maison, dans l’espoir d’éviter toute association avec le propriétaire d’esclaves des années 1600, Robert Geffrye.

“Parce que Robert Geffrye n’a pas créé le musée, c’était une décision plus facile”, a déclaré Sonia Solicari, la directrice du musée, au Guardian à l’époque. “Ce n’est pas sa collection, [and] il a peut-être aimé ou non l’idée d’un musée dans ses hospices.”

Une statue de Geffrye se trouve toujours au-dessus de la porte de ce qui est maintenant une entrée arrière du bâtiment, bien que le musée ait également exprimé l’espoir de la retirer de son emplacement actuel.

“Nous pensons qu’il est possible de conserver la statue sur place, mais dans un espace alternatif et moins proéminent, où nous pouvons mieux raconter l’histoire complète de l’histoire des bâtiments et de la vie de Robert Geffrye, y compris son implication dans l’esclavage transatlantique”, le musée a déclaré dans un communiqué l’année dernière, selon un reportage de la BBC. “Nous confrontons, défions et apprenons des vérités inconfortables des origines des bâtiments du musée, pour remplir notre engagement envers la diversité et l’inclusion.”