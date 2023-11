Le musée Vaca sera une salle de concert animée en novembre – The Vacaville Reporter

Trente jours en novembre et pendant quelques jours, le musée de Vacaville – une institution normalement réservée aux expositions informatives et éclairantes sur l’histoire du comté de Solano – deviendra la Mecque de la musique.

Les dirigeants du musée, qui ont récemment monté le spectacle « Fruit of the Vine: A Grape Story », se sont associés à de nombreuses organisations et artistes pour poursuivre leur série de concerts à guichets fermés, Music in the Museum.

L’artiste de fado contemporain Ramana Vieira, un résident de Vacaville qui s’est produit à l’échelle internationale et a sorti plusieurs enregistrements de ce qu’on appelle parfois le « Blues portugais », se produira samedi à 18h30 au musée, 213 Buck Ave.

Traditionnellement associé aux pubs et aux cafés, le fado – un genre qui remonte aux années 1820 à Lisbonne – est réputé pour ses saveurs expressives et profondément mélancoliques. Ses paroles racontent souvent des histoires d’êtres chers perdus et de pêcheurs qui ne sont jamais rentrés chez eux auprès de leurs épouses et de leurs familles.

Vieira chante certains des vieux classiques du fado, en particulier des airs rendus célèbres par Amalia Rodrigues, alias la reine du fado, mais elle chante et enregistre également de la musique allant de ballades envoûtantes et de chansons enjouées à ses propres compositions originales et au fado contemporain.

La série se poursuit avec The Thalea String Quartet, en collaboration avec Chamber Music at Rancho Flaubert, à 19 h le 17 novembre.

Son nom se prononce « Tah-lee-ah », du mot grec Thaleia, signifiant « s’épanouir, s’épanouir », le quatuor, de l’avis de tous, apporte un engagement artistique finement réglé – et une certaine dose de plaisir – à leurs spectacles. .

Leur programme devrait présenter des œuvres écrites au cours de la dernière décennie qui célèbrent diverses traditions musicales du monde entier, aux côtés du Quatuor à cordes de Beethoven, sa dernière œuvre, composée un an avant sa mort en 1827.

Mais les spectateurs peuvent également entendre la version du quatuor de « Shortnin’ Bread », une nouveauté américaine écrite dans les années 1800, ou « Bigger Blues (String Quartet No. 5), tous deux ajoutant une nouvelle ride aux idées traditionnelles de la musique pour quatuor à cordes.

Le Quatuor à cordes Thalea s’est produit partout en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, notamment au Kennedy Center et au Carnegie Hall. Ils ont partagé la scène avec des sommités de la musique de chambre, notamment la compositrice Caroline Shaw, lauréate du prix Pulitzer, le célèbre groupe canadien BADBADNOTGOOD et l’artiste R&B visionnaire Charlotte Day Wilson. Thalea est actuellement membre du Quatuor à cordes doctoral de l’Université du Maryland.

Les billets pour les spectacles de Ramana Vieira et du Thalea String Quartet sont disponibles en ligne sur vacavillemuseum.org/events. Les billets simples coûtent 35 $ par personne.

Mais en plus de la musique en novembre, il y a aussi deux collectes de fonds au musée, de la musique aux oreilles d’un groupe caritatif à but non lucratif.

En collaboration avec le Festival des Arbres en soutien à Opportunity House, le musée sera le lieu hôte de cette tradition de vacances annuelle.

À partir de dimanche, des arbres de Noël décorés dans toute la galerie et dans le hall du musée seront vendus aux enchères au profit d’Opportunity House, le refuge pour sans-abri de la ville. Les arbres seront visibles jusqu’au 28 novembre. Horaires d’ouverture réguliers du musée : de 13 h à 16 h 30, du jeudi au dimanche.

Et il y a plus :

De 17h30 à 19h00 le 16 novembre, le musée sera également le site de « Cocktails pour une cause », au cours duquel les détenteurs de billets pourront déguster des boissons de huit barmans différents et voter pour leur favori. Il sera ensuite présenté au gala du Festival des arbres le 27 novembre.

Les billets peuvent être achetés sur festivaloftrees-opportunityhouse.com.

Pour plus d’informations, téléphonez au (707) 447-4513 ou visitez www.vacavillemuseum.org.