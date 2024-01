Le musée Rubin, paradis de l’art asiatique, fermera ses portes après 20 ans

Erin Thompson, professeur de crime artistique au John Jay College of Criminal Justice de Manhattan, a noté que le musée pourrait être confronté à des questions sur son statut d’organisme de bienfaisance si le public n’avait pas un accès régulier à la collection d’art.

“Les donateurs du musée ont pu réclamer des déductions fiscales pour avoir aidé le musée à exposer des œuvres d’art au public américain”, a-t-elle déclaré. « Le public continuera-t-il à bénéficier de cet art une fois le musée fermé ?

Britschgi a déclaré que le musée, qui restera basé à New York et collaborera avec d’autres institutions, était classé comme organisme de bienfaisance public et ne changerait pas son statut juridique. « Les gens entendent « musée » et pensent que c’est un espace dans lequel on peut entrer », a-t-il déclaré. “Cela change pour nous.”

Les chercheurs ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le déclin du musée pourrait affecter son engagement dans la recherche de provenance. L’institution a rapatrié plusieurs œuvres d’art religieuses au Népal après que des militants citoyens ont découvert des informations indiquant que des reliques du Rubin avaient été sorties clandestinement du pays.