LONDRES – Un musée dédié à Roald Dahl – et fondé par sa veuve – condamne le racisme « indéniable » du célèbre auteur britannique pour enfants et les opinions antisémites sur le peuple juif, insistant sur le fait qu’il travaille dur pour être plus inclusif envers les visiteurs et ouvert sur son héritage. Le Roald Dahl Museum and Story Center, fondé en 2001 par la veuve de Dahl, Liccy, a publié cette semaine une déclaration selon laquelle il embrasse les excuses de 2020 présentées par la famille de Dahl et la société qui détient les droits d’édition de ses livres – et travaille à « explorer comment notre organisation pourrait apporter de nouvelles contributions à la lutte contre la haine et les préjugés ».

« Le racisme de Roald Dahl est indéniable et indélébile, mais ce que nous espérons pouvoir endurer, c’est le potentiel de l’héritage créatif de Dahl pour faire du bien », a déclaré le musée basé en Grande-Bretagne.

Plus d’un million de personnes ont visité le musée, dont une moyenne de 10 000 écoliers chaque année, a indiqué le musée. Il abrite une partie de ses archives et est basé à Great Missenden, dans le Buckinghamshire, dans le sud de l’Angleterre, où Dahl a vécu et écrit ses histoires fantaisistes dans une cabane de jardin.

Le musée a installé une pancarte à son entrée condamnant les opinions antisémites de Dahl et a déclaré qu’il s’était engagé auprès de plusieurs organisations de premier plan au sein de la communauté juive pour élaborer des politiques plus accessibles et inclusives et former le personnel dans les années qui ont suivi les excuses de la famille Dahl.

Il travaille également avec les écoles sur des ressources pour « combattre les préjugés en défendant les droits universels de l’enfant, explorés à travers les expériences des personnages des histoires de Roald Dahl », a-t-il déclaré. « Nous travaillons dur pour faire mieux et savons que nous avons plus à faire. »

Alors que Dahl, auteur de « Matilda » et « The Witches », est célèbre dans le monde entier – vendant plus de 300 millions de livres traduits dans plus de 60 langues – son héritage personnel a été compliqué.

Roald Dahl est aussi troublant qu’il est aimé. Ne peut-il pas être les deux ?

En 1990, avant sa mort, il s’est qualifié d’antisémite après des années de commentaires publics hostiles sur le peuple juif. Les excuses de 2020 de la famille de Dahl et de la Roald Dahl Story Company ont déclaré que les « remarques antisémites et préjudiciables sont incompréhensibles pour nous et contrastent fortement avec l’homme que nous connaissions ».

La déclaration du musée intervient quelques mois après que l’éditeur de Dahl a déclaré qu’il réviserait des centaines de mots dans ses livres pour rendre ses œuvres plus inclusives pour le public moderne, décrivant les modifications comme « petites et soigneusement étudiées ». Cette décision a déclenché un débat mondial sur la valeur de changer des œuvres célèbres; il a été critiqué par certains auteurs comme une « censure absurde », tandis que d’autres ont accueilli les changements comme des mises à jour pour une ère plus moderne.

Salman Rushdie qualifie les révisions des livres de Roald Dahl de « censure absurde »

Marie van der Zyl, présidente du Board of Deputies of British Jews, un groupe de défense qui travaille avec le musée, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle se félicitait de sa « reconnaissance de l’antisémitisme de l’auteur », qualifiant les déclarations publiques de « point de départ important pour fournir l’histoire complète d’un homme dont les œuvres sont appréciées par des millions de personnes ».

Danny Stone, directeur général de l’Antisemitism Policy Trust, qui travaille avec des politiciens et des décideurs britanniques pour lutter contre l’antisémitisme, a salué la « réflexion détaillée » du musée pour répondre de manière appropriée aux opinions anti-juives néfastes de Dahl.

« Les gens continueront à juste titre à apprécier les œuvres de Dahl et à visiter le musée Dahl, mais dans la recherche de l’auteur, il est important qu’ils soient en mesure d’établir les faits sur qui il était et quelles étaient ses opinions », a déclaré Stone. « Le travail que nous avons fait avec le Musée a été stimulant et fructueux. »

Né de parents norvégiens, Dahl a vécu et voyagé à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et les États-Unis. Il est décédé en Angleterre à l’âge de 74 ans, en 1990. Il a eu une carrière variée en tant que pilote, inventeur médical et célèbre auteur pour enfants.

Beaucoup de ses œuvres littéraires ont donné naissance à des comédies musicales, des jeux et des films hollywoodiens à Broadway – le dernier «Wonka», une préquelle de «Charlie et la chocolaterie», mettant en vedette les acteurs Timothée Chalamet et Hugh Grant, devrait sortir plus tard cette année. Dahl a également écrit des romans plus sombres et macabres pour adultes abordant des thèmes tels que la guerre et la trahison.

« Dans sa vie, Roald Dahl était une personne contradictoire. Il pouvait être gentil ; il aidait souvent les gens, faisait des dons à des œuvres caritatives et contribuait à la science médicale. Cependant, il y a aussi des incidents enregistrés où il a été très méchant et pire, notamment en écrivant et en disant des choses antisémites sur les Juifs », indique le site Web du musée.

Dans ses derniers commentaires, il note : « Nous ne répétons pas publiquement les déclarations antisémites de Dahl, mais nous gardons une trace de ce qu’il a écrit et dit dans la collection du Musée, afin qu’il ne soit pas oublié ».