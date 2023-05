Le musée repensé de la Tour de David de Jérusalem ouvre ses portes après 3 ans de rénovation

JERUSALEM – La citadelle emblématique de Jérusalem a ouvert son musée rénové après une cure de jouvence de 50 millions de dollars sur trois ans, qui comprenait la restauration de son minaret emblématique.

La Tour de David, l’ancienne forteresse à l’extrémité ouest de la vieille ville, contient des vestiges de fortifications successives construites les unes sur les autres datant de plus de deux millénaires. Pendant des siècles, les pèlerins, les conquérants et les touristes visitant la ville sainte du judaïsme, du christianisme et de l’islam sont entrés à Jérusalem sous la porte de Jaffa adjacente.

Aujourd’hui, l’ancien château sert de musée consacré aux 3 000 ans d’histoire de la ville.

C’est une tâche ardue pour un musée condensé dans environ 11 000 pieds carrés d’espace de galerie, en particulier en raison de son emplacement dans la vieille ville, le point focal du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies. Dans une ville de récits en duel, le musée s’oriente clairement vers la perspective israélienne.

Le musée a lancé sa refonte au milieu de la pandémie de coronavirus de 2020, lorsque les touristes étrangers ne pouvaient pas entrer en Israël et que le nombre de visiteurs avait chuté.

Le projet comprenait des fouilles archéologiques, le recâblage, la restauration et l’installation de nouvelles expositions. Le minaret, vieux de 400 ans, a subi une restauration complète pour préserver son intégrité structurelle.

Le nouveau pavillon d’entrée en voie d’achèvement réaligne le flux du musée depuis la place à l’extérieur de la porte de Jaffa jusqu’à l’intérieur du château, faisant du musée une « porte d’entrée vers Jérusalem », a déclaré Eilat Lieber, directrice du musée.

Les nouvelles expositions permanentes ambitieuses du musée – mélangeant des expositions multimédias avec des artefacts – ont fait passer l’expérience du visiteur au 21e siècle, tandis qu’un modèle à l’échelle restauré de la fin du XIXe siècle de Jérusalem conçu pour l’Exposition universelle de Vienne de 1873 ajoute une touche rétro.

Les expositions se concentrent sur les thèmes de la longue histoire de la ville, plutôt que sur un parcours détaillé à travers les nombreux siècles de conquête, d’occupation, de destruction et de reconstruction successives de Jérusalem.

La Tour de David s’efforce d’être « un musée inclusif », a déclaré Lieber.

Il présente des expositions expliquant l’importance de Jérusalem pour les trois religions monothéistes dont les adeptes ont prié et versé le sang les uns des autres ici au cours des siècles successifs.

Une présentation audiovisuelle capture le cycle annuel des fêtes juives, chrétiennes et musulmanes, et il y a des maquettes de l’ancien temple juif, de l’église du Saint-Sépulcre et du Dôme doré du Rocher.

« Des gens du monde entier … trouveraient leur propre récit ici dans ce musée », a-t-elle déclaré.

Mais le musée a parfois du mal à aborder les récits largement rivaux des Israéliens et des Palestiniens.

Il fait peu mention du contrôle de la Jordanie sur Jérusalem-Est, y compris la vieille ville, de 1949 jusqu’à ce qu’Israël s’en empare lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

L’identité nationale des Palestiniens, qui représentent environ un tiers de la population de la ville, est à peine abordée.

Dans une exposition, ils sont appelés « Arabes de Jérusalem-Est ».

Le conflit israélo-palestinien est évoqué en passant, sans aucune mention de la violence qui a ravagé Jérusalem au cours des dernières décennies, en grande partie à quelques centaines de mètres du musée.

Israël a annexé Jérusalem-Est après la guerre de 1967, une étape qui n’est pas internationalement reconnue, et considère toute la ville comme sa capitale. Les Palestiniens cherchent Jérusalem-Est comme capitale d’un futur État.

Lieber a déclaré que le musée avait consulté les meilleurs experts universitaires et chefs religieux de toutes les confessions lors de la rénovation, mais a également noté qu’il s’agissait toujours d’une institution publique israélienne et a reconnu que l’histoire n’était « pas objective ».