Le Musée national de l’air et de l’espace exposera le chasseur X-Wing

Le Musée national de l’air et de l’espace abrite certains des objets les plus sacrés de l’ère aérienne.

Les visiteurs peuvent s’émerveiller de la Dépliant Wright 1903 qui a survolé Kitty Hawk, Caroline du Nord, le rouge vif Lockheed 5B Vega qu’Amelia Earhart a piloté seule à travers l’océan Atlantique et le Capsule de l’Amitié 7 qui a fait de John H. Glenn Jr. le premier Américain à orbiter autour de la Terre.

Maintenant, a déclaré le musée, il affichera un vaisseau spatial qui n’a volé qu’à l’écran, dans une galaxie entièrement fictive où le bien et le mal semblent enfermés dans une bataille éternelle.

C’est vrai: un X-wing Starfighter honorera le bâtiment récemment rénové du musée sur le National Mall à la fin de l’année prochaine, a déclaré le musée mardi, qui a été célébrée par les fans de «Star Wars» comme un jour férié parce que c’était le 4 mai (le 4 mai avec vous).

L’accessoire hollywoodien, d’une envergure de 37 pieds, est apparu dans «Star Wars: The Rise of Skywalker» en 2019 et est prêté à long terme par Lucasfilm, la société de production du film.