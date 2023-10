Le musée Motown dévoile des expositions immersives et les progrès de sa campagne d’expansion | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Un rendu de The Motown Atmosphere, une nouvelle exposition qui présentera des images d’artistes légendaires de Hitsville.

Le Motown Museum de Détroit a connu une transformation ces dernières années, révélant lentement de nombreuses mises à jour pour son projet d’agrandissement tant attendu. Lors d’un événement de donateurs privés le 4 octobre qui rendait hommage aux Tentations et aux Four Tops, une mise à jour passionnante a révélé des rendus de nouvelles expériences d’exposition immersives qui offriront un aperçu des histoires incroyables de l’héritage de la Motown.

La présidente et directrice générale du Motown Museum, Robin Terry, a également déclaré que la collecte de fonds pour l’expansion avait atteint 59 millions de dollars sur l’objectif de 65 millions de dollars du musée.

« Nous sommes pleins de gratitude pour la subvention fédérale de 10 millions de dollars que le Motown Museum a reçue du ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) au début de 2023, qui a grandement contribué à nos progrès », a déclaré Terry. « Notre plan initial était d’être sous la construction complète de la phase finale de l’agrandissement cet été, mais ce calendrier a dû évoluer pour s’aligner sur les approbations environnementales requises et rigoureuses du HUD, qui sont en cours et conduisent maintenant à une construction complète commençant ce printemps. En attendant, notre talentueuse équipe d’architectes et de concepteurs d’expositions travaille à toute vapeur pour créer des expériences immersives qui raconteront l’histoire inspirante de la Motown d’une manière plus large et élargie.

Les deux nouvelles expositions dévoilées lors de l’événement s’appellent L’atmosphère Motown et le salon Backstage.

L’ambiance Motown sera une salle immersive présentant des images classiques de la Motown qui capturent l’atmosphère familiale et soudée de la scène musicale de Détroit. Une collection d’images organisée présentera artistes légendaires de Hitsville dans leur vie quotidienne, offrant aux fans un regard intime sur leurs stars Motown préférées et partageant des anecdotes personnelles d’anciens élèves de Motown.



Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Un rendu de The Backstage Lounge, une nouvelle exposition d’archives musicales immersives à venir.

Le Backstage Lounge, sur le point de devenir les archives musicales du Motown Museum, invitera les visiteurs à se plonger dans la vaste collection de musique Motown et à accéder à des interviews exclusives avec des vétérans de la Motown. Il offre aux passionnés une occasion unique d’entendre directement des personnalités emblématiques et de découvrir les histoires sincères derrière les chansons les plus chères.

Une fois la phase finale de construction du musée terminée, un nouveau bâtiment de divertissement de près de 50 000 pieds carrés derrière Hitsville USA présentera des expositions immersives, une salle de spectacle, des studios d’enregistrement, une expérience de vente au détail élargie et des espaces de réunion. Le nouveau campus du musée devrait avoir un impact transformateur sur les quartiers environnants de Détroit, en offrant des emplois et une durabilité, ainsi qu’en favorisant la fierté de la communauté tout en agissant comme un catalyseur de nouveaux investissements et de tourisme dans la zone historique.

Pour plus d’informations sur le Musée Motown et son projet d’agrandissement, visitez www.motownmuseum.org.

