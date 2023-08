Le musée LCHS d’Utica accueillera un programme sur l’histoire abolitionniste de Starved Rock Country – Shaw Local

Le musée de la société historique du comté de LaSalle d’Utica accueillera une prochaine conférence sur le mouvement abolitionniste dans l’Illinois et le Starved Rock Country. Cette présentation spéciale aura lieu le samedi 12 août à 13 h au Centre du patrimoine du musée – situé au 208, rue Clark au centre-ville d’Utica.

Cette conférence sera donnée par l’estimée Dr Jeanne McDonald, du Waubonee Community College, qui a fait des recherches approfondies et écrit sur le mouvement abolitionniste dans l’Illinois.

Au cœur de la conférence sera une discussion sur la collection du musée de 20 journaux, rédigés par le célèbre abolitionniste Amos Ebersol. Ebersol, originaire du comté de LaSalle, a tenu des journaux de 1839 à 1881, peu avant sa mort. Bien que la lecture de la vie quotidienne de certains des premiers colons du comté de LaSalle soit fascinante en soi, les journaux d’Ebersol sont particulièrement intéressants et uniques car il était chef de train et station sur le chemin de fer clandestin – ainsi qu’un agriculteur. Il écrivait fréquemment sur son travail d’aide aux esclaves en fuite sur le chemin de la liberté.

Amos, né en Pennsylvanie en 1822, a déménagé dans le comté de LaSalle avec sa famille, les Joseph Ebersol, en 1834. Tout au long des premiers écrits d’Amos, il a écrit de nombreux poèmes et essais contre l’esclavage, suggérant qu’il était devenu un fervent partisan de l’abolition à la fin de sa vie. les adolescents. Amos était particulièrement un grand admirateur de Benjamin Lundy, rédacteur en chef de « Genius of Universal Emancipation », et en décembre 1841, il acheta même le portrait de Lundy au bureau « Genius of Liberty » à Lowell.

De nombreux passages dans les journaux d’Ebersol mentionnent les noms d’autres personnes également impliquées dans le chemin de fer clandestin dans le comté de LaSalle. Thomas Stanley a été mentionné très souvent et était, en fait, le beau-frère de la future épouse d’Amos, Calista Whittlesey. Les Dewey, un autre nom qu’Amos mentionne dans ses écrits, sont supposés être les Dewey de Troy Grove, également très actifs avec le chemin de fer clandestin, ainsi que leurs voisins, les Hickok, parents du célèbre « Wild Bill » Hickok.

En 1843, Amos épousa Calista, la cérémonie présidée par Owen Lovejoy de Princeton, IL. Le frère d’Owen était le martyr d’Alton, Elijah Lovejoy, dont la mission a été prise en charge par Benjamin Lundy en 1838. Calista a continué à vivre avec sa sœur et son beau-frère pendant un certain temps, mais finalement Amos et Calista ont déménagé dans leur propre maison dans le canton de Fall River, leur « Maison florale. Amos a continué à travailler sur le chemin de fer clandestin jusqu’en 1850 au moins, cachant des esclaves dans une pièce secrète de sa grange. Le Fugitive Slave Act a été adopté en 1850, rendant plus dangereux l’hébergement d’esclaves en fuite. Cet acte ainsi que de nombreux voyages pour rendre visite aux parents de Calista dans l’Est à la fin des années 1840 et le fait d’être occupé en tant que mari et père peuvent expliquer le déclin de l’implication d’Amos dans le chemin de fer clandestin. Pourtant, Amos Ebersol, William Wakey, Thomas Stanley, les Dewey, les Hickock et d’innombrables autres résidents du comté de LaSalle ont aidé environ 1 000 esclaves en fuite à se frayer un chemin vers la liberté.

En 2020, le conseil d’administration du LCHS s’était engagé à numériser sa vaste collection afin de rendre ces archives plus accessibles à ceux qui souhaitent faire des recherches sur la riche histoire du comté de LaSalle. Leur premier grand projet a été la numérisation et la restauration des journaux extrêmement rares d’Ebersol. À ce jour, les vingt journaux ont été restaurés, transcrits et numérisés.

En 2022, la famille d’Amos Ebersol a prêté une marche d’escalier qui a conduit à la cachette secrète des esclaves en fuite qui ont passé leurs journées à se cacher dans la propriété d’Ebersol ainsi que d’autres artefacts de cet endroit. Ces artefacts rares sont exposés au Museum Campus, assurez-vous de les voir et du reste de la vaste collection de LCHS après la présentation de samedi.

