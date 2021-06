Le musée juif de Berlin ouvre une zone pour enfants sur l’arche de Noé pour enseigner la biodiversité et le changement climatique

Des pluies torrentielles tombent, des vagues se brisent et de grandes flaques d’eau éclaboussent alors que les visiteurs entrent dans le nouveau musée pour enfants du Musée juif de Berlin. Pas de surprise là-bas, car l’exposition est consacrée à l’histoire ancienne de l’Arche de Noé et commence au milieu du déluge biblique. Les jeunes enfants sont invités à participer activement au voyage de Noah dès qu’ils mettent les pieds dans le nouveau monde des enfants de l’ANOHA, qui ouvre dimanche. Ils peuvent construire de petites arches qu’ils peuvent faire flotter sur un « simulateur de déluge » ou aider à sauver 150 animaux, créés par plus d’une douzaine d’artistes à partir de matériaux recyclés tels que de vieilles cuillères, des cafetières à expresso, des morceaux de tapis ou des garde-boue de vélo. Ils peuvent même utiliser les faux excréments des animaux – représentés par des boules de feutre marron – pour fertiliser les plantes.

Ils peuvent aussi câliner un gigantesque paresseux, ramper dans le corps serpentin d’un anaconda ou se reposer sur une pieuvre aux yeux jaunes.

L’arche circulaire en bois est la pièce maîtresse du musée et s’étend sur 7 mètres (23 pieds) de haut et 28 mètres (91 pieds) de large. En son cœur se trouve un espace vide où les visiteurs sont invités à s’asseoir, à s’attarder et à réfléchir aux grandes questions universelles de la vie : à propos de Dieu et du monde, du passé et de l’avenir.

À la fin de la visite, il y a à nouveau des aperçus de la terre, des rochers cachés des inondations qui se retirent et un grand arc-en-ciel sur lequel les enfants peuvent écrire leurs pensées, leurs souhaits ou leurs inquiétudes.

Le musée ANOHA a été construit à l’intérieur d’un ancien marché aux fleurs, en face du bâtiment principal du musée juif sur un espace de 2 700 mètres carrés (29 000 pieds carrés). Il devait ouvrir en mai 2020 mais a été retardé par la pandémie de coronavirus.

Alors que les principales expositions permanentes et temporaires du musée juif s’adressent principalement aux adultes et aux adolescents, le musée pour enfants cible les plus jeunes visiteurs, les enfants de 3 à 10 ans.

« Nous avons essayé de toujours écouter les enfants lorsque nous avons créé ce monde », a déclaré à l’Associated Press Ane Kleine-Engel, directrice du musée des enfants. “Dès le début du développement du musée, les enfants ont été impliqués dans le processus et nous prévoyons de les garder à bord en tant que co-conservateurs à l’avenir également.”

Au-delà de donner aux enfants suffisamment d’espace pour le jeu et la créativité, le musée essaie également de leur enseigner l’importance de protéger la planète et la biodiversité et de lutter contre le changement climatique.

« Nous voulons que les enfants commencent également à réfléchir à de grands thèmes lorsqu’ils viennent ici », a déclaré Kleine-Engel. « Lorsque les animaux montent à bord de l’arche, ils ne peuvent pas choisir qui ils aiment ou n’aiment pas – tout le monde doit venir pour survivre, personne ne doit être exclu. »

Le musée éduque également les enfants sur l’égalité et la diversité et essaie de leur faire comprendre que le racisme, l’antisémitisme et les inégalités ne devraient pas avoir leur place sur l’Arche ou dans la vie réelle, a ajouté Kleine-Engel.

Et ainsi, de manière très pratique, les enfants peuvent s’assurer que les cafards, les rats et les serpents ont également une place sur l’arche de Noé. Ils peuvent les mettre sur les genoux d’un énorme orang-outan qui les empêchera de tomber à l’eau .

En fin de compte, tous les animaux bénéficient d’un tour gratuit sur l’Arche – ainsi que les enfants et leurs parents, qui bénéficient également d’une entrée gratuite dans le musée.

