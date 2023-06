Le musée Joliet accueillera l’événement Juneteenth le 19 juin – Shaw Local

Le but ultime des événements annuels « Juneteenth in Joliet » est de « répandre l’histoire vivante dans tout le centre-ville de Joliet », a déclaré le producteur de l’événement et ARTiviste Toni Greathouse.

Les caractéristiques de l’événement de lundi après-midi au musée historique de la région de Joliet comprendront des conversations sur l’évolution des relations raciales, y compris l’adaptation au changement, la réduction des écarts économiques et la manière d’avoir un impact positif sur l’avenir, a déclaré Greathouse.

« L’une des choses qui doivent se produire pour que nous puissions avancer en tant que société est, tout d’abord, de trouver un terrain d’entente et d’être sur la même longueur d’onde », a déclaré Greathouse. « La façon la plus simple de le faire est par l’empathie, à travers des histoires. Nous voulons donner vie à l’histoire du centre-ville de Joliet.

Une popup des entreprises locales sera disponible à midi. Le programme est de 13h à 17h

Rita Seasbron regarde les produits de la table Scentsy lors de la célébration du 19 juin au musée historique de la région de Joliet le 19 juin 2022 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

L’événement a lieu le lundi car Juneteenth est toujours le 19 juin.

Lorsque nous pouvons tous commencer avec un cadre et un terrain d’entente communs, il est beaucoup plus facile d’aller de l’avant. » — Toni Greathouse, productrice d’événements et ARTiviste

Greathouse a appelé le programme « edutainment », car il est à la fois éducatif et divertissant. Mais parce que le programme est présenté dans un musée d’histoire, l’accent sera mis sur « l’histoire de chacun ».

Greg Peerbolte, directeur général, a déclaré que le musée s’était engagé à long terme à organiser un événement annuel le 19 juin. Il a dit que la participation était bonne à l’événement de l’année dernière parce qu’il voulait en savoir plus sur ce que Juneteenth commémorait.

[ Juneteenth an opportunity ‘to move forward and not be so angry’ ]

« Nous voulons faire un meilleur travail pour embrasser les personnes sous-représentées dans notre communauté, pas seulement dans notre institution mais à Joliet, et raconter ces histoires », a déclaré Peerbolte. « Nous sommes le musée de tout le monde. »

Peerbolte pense que Juneteenth in Joliet est aussi l’occasion de rencontrer des personnes extérieures à son milieu.

« Vous apprendrez à connaître un segment de votre communauté et verrez beaucoup de travail vraiment cool que les entrepreneurs ne pourraient pas voir autrement », a déclaré Peerbolte. « C’est une réelle opportunité pour nous de donner une audience et une voix à ces groupes. »

Mais trouver cette base commune aidera les personnes d’horizons différents à se connecter de manière positive, a déclaré Greathouse.

« Nous devons arrêter de nous faire du mal », a déclaré Greathouse. « Nous devons commencer à nous entraider et à nous guérir. »

Des t-shirts personnalisés sont en vente par Krown Lux lors de la célébration du 19 juin au musée historique de la région de Joliet en juin 2022. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Un événement comme « Juneteenth in Joliet » peut aider à favoriser ce sentiment d’unité, a-t-elle déclaré.

« En tant qu’Américains, nous avons tellement de choses dont nous pouvons être fiers, des choses que nous avons en commun : aimer nos familles, vouloir que nos maisons soient sûres », a déclaré Greathouse. « Chacun de nous est passionné par quelque chose. »

Néanmoins, Greathouse a déclaré que les gens devraient « romantiser » à quoi ressemblera l’unité. Elle a déclaré que même lorsque « nous avons mis la table » pour l’équité et l’inclusion dans la diversité, certains problèmes subsisteront toujours.

« Je pense que nous devons juste trouver ce terrain d’entente sur ce dont nous parlons et quel est ce récit, à quoi cela ressemble-t-il, à quoi cela ressemble-t-il », a déclaré Greathouse. « Lorsque nous pouvons tous commencer avec un cadre commun et un terrain d’entente, il est beaucoup plus facile d’aller de l’avant. »

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Le 16 juin à Joliet

QUAND: 12h à 17h le 19 juin

OÙ: Musée historique de la région de Joliet, 204, rue N. Ottawa Joliet

ETC.: Conférenciers, vendeurs, fiançailles, Black History Bingo. L’événement est gratuit.

INFO: Visitez Juneteenth à Joliet le Facebook.

Programme Juneteenth in Joliet

Jeu de bingo sur l’histoire des Noirs : midi à 12h55 : Pour les enfants de la maternelle à la 12e année.

Retour au plan : 13 h à 13 h 30 Kelly Klobucher, chef de l’exploitation, Joliet Area Historical Museum, coup d’envoi; Zoey Bishop, Face of the Future… Portant le flambeau, (Serment d’allégeance); Rev. Rosalind Henderson, pasteur de l’église Bethel AME, Evanston (bénédiction); Gregory Peerbolte, directeur général, Joliet Area Historical Museum (bienvenue); Toni Greathouse, ARTiviste et organisatrice, Juneteenth à Joliet (aperçu)

Précurseur : Le passé est présent : 13 h 25 à 13 h 55, Dorletta Flucas Payton, directrice de la préparation à l’université et à la carrière, Valley View School District 365U, animatrice ; James Mitchem, surintendant à la retraite Valley View School District 365U, conférencier; Hollie Petit, professeure de rhétorique à la retraite/conférencière à l’Université d’État du Colorado, conférencière ; Donald Basilio, retraité des services secrets, agent spécial adjoint chargé du recrutement, conférencier

Introduction : D’abord la tête… Puis le cœur – L’éducation est à l’intersection de tout : 14 h à 14 h 55 : LeVar J. Ammons, directeur de l’équité et de l’amélioration continue pour Valley View School District 365, modérateur ; Grégory Peerbolte, panéliste ; Rachel Kinder; surintendant des écoles, Valley View School District 365U, panéliste ; Carter Larry, directeur de la sécurité pour Valley View School District 365U, panéliste ; Sherri Hale, juge associée du douzième circuit judiciaire, panéliste ; Dennis Anderson, vice-président des opérations de nouvelles, Shaw Media, panéliste ; Michael Ellison, doyen associé aux admissions, Chicago Medical School de l’Université Rosalind Franklin à North Chicago, panéliste

Unmuted… S’occuper de son entreprise appartenant à des Noirs : 15 h à 15 h 45 : Siri Hibbler est fondatrice et PDG de la Chambre de commerce noire du comté de Cook, modératrice ; Toni Greathouse, panéliste ; Diane M. Harris, propriétaire d’une boutique, It Is Amazing, Joliet, panéliste ; Vivian Johnson Rogowski, producteur/conteur, Los Angeles, Californie, panéliste ; Andrea Jordan, associée directrice, Jordan Steele & Associates, Joliet, panéliste ; Lisa March, propriétaire de Mme P’s Gluten Free, panéliste ; Sandra Moore, propriétaire de Sandys (vêtements pour adultes) à Joliet et Candy Couture (vêtements personnalisés pour enfants) à Joliet, panéliste ; April Toliver-Wilkins, propriétaire du salon Alice II, Bolingbrook, panéliste

Récapitulatif de l’« heure de puissance » : 16h à 17h : Conversation animée par la National Coalition of 100 Black Women (Chicago Metropolitan Chapter)

Fenêtres contextuelles : Speak Up, Y compris vous, Custom Community Creations, LLC (livres de coloriage et art caricatural). Sandy (vêtements), Mme P.’s Gluten Free, It Is Amazing (vêtements), Gigi’s (confiserie), Donna Franks-Tapley (artiste), Prairie State Legal Services, Kiara, Shayne Prison Clothing, Ty Tennis Shoes, Richardson’s (nourriture de l’âme)