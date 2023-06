Le musée Joliet a célébré le 16 juin lundi – Shaw Local

Qui a été la première femme noire aux États-Unis à devenir millionnaire ?

Cette question a été posée lundi lors d’un jeu de bingo sur l’histoire des Noirs pour les élèves de la maternelle à la 12e année lors de la deuxième célébration annuelle «Juneteenth in Joliet» au musée historique de la région de Joliet à Joliet.

La directrice du comté de Will, Jennifer Bertino-Tarrant, est venue rendre visite aux 16 élèves, qui ont tous fréquenté les écoles du district scolaire 365U de Valley View, a déclaré Bertino-Tarrant.

Alissa Labroscian, enseignante de cinquième année à la Pioneer Elementary School de Bolingbrook, a déclaré que les élèves « devenaient excités lorsqu’ils connaissaient la réponse et étaient vraiment ravis d’en savoir plus ».

Ralph Cox de Joliet, participant à l’événement, voulait également en savoir plus – et pas seulement parce que son ami Michael Ellison, doyen associé aux admissions, Chicago Medical School de l’Université Rosalind Franklin à North Chicago, était un panéliste.

« J’étais intéressé de venir voir le programme et de voir ce qu’ils avaient à dire », a déclaré Cox.

« Sommes-nous suffisamment à l’aise pour parler de la fracture raciale ? »

Dans le cadre du programme de lundi, les panélistes ont discuté de l’évolution des relations raciales, de l’adaptation au changement, de la réduction des écarts économiques, du renforcement des fondations de la communauté pour mieux soutenir la diversité, l’équité et l’inclusion ; comment établir la confiance et la compréhension ; et les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir.

Donald Basilio, retraité des services secrets en tant qu’agent spécial adjoint chargé du recrutement, a déclaré que les relations entre la police et les personnes de couleur sont « compliquées ». Il a déclaré que la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter qui a suivi « ont ouvert une boîte de Pandore ».

« Cela a épluché les nombreuses couches d’un oignon cru qui est maintenant coincé dans notre gorge », a déclaré Basilio. « Dites-moi maintenant : sommes-nous suffisamment à l’aise pour parler de la fracture raciale ? »

Les gens au pouvoir, les médias, le gouvernement, les entreprises : nous devons tous nous ouvrir, donner accès, donner une voix, donner des opportunités. Sans cela, rien ne change. » — Dennis Anderson, vice-président des opérations de nouvelles pour Shaw Media et rédacteur en chef du Northwest Herald

Basilio a déclaré que la société est maintenant à la croisée des chemins « en espérant que quelqu’un apaisera la tension ». Pour que les relations raciales s’améliorent, les Américains blancs doivent reconnaître le racisme systémique et les Noirs américains doivent réaliser que les actions ne sont pas toujours motivées par le racisme.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour guérir nos communautés », a déclaré Basilio.

James Mitchem, ancien surintendant du Valley View School District 365U, a partagé l’histoire du système scolaire public, de l’école à classe unique au modèle d’usine qui séparait les élèves en fonction de l’âge et des capacités d’apprentissage perçues. Il a ensuite déclaré que les enfants noirs et bruns étaient « censés s’adapter à un système conçu pour les enfants blancs ou échouer ».

Mitchem a rappelé les débuts de sa propre carrière dans l’éducation en tant que doyen des étudiants et sa décision d’obtenir son diplôme de maîtrise en éducation en leadership pédagogique, ce qui « a atteint mon objectif d’entrer dans le système pour changer le système », a-t-il déclaré. Mitchem a déclaré que l’engagement des écoles doit correspondre à leur rhétorique, que les élèves ont besoin de personnes qui les écoutent.

« Nous devons faire tout ce qu’il faut pour atteindre chaque enfant, pour que chaque enfant se sente comme quelqu’un », a déclaré Mitchem.

Ellison a déclaré que la pauvreté influence également « la façon dont les gens avancent dans la vie ». Ellison a déclaré que les gens ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille avec 15 $ de l’heure et que les enfants ne peuvent pas envisager leur avenir lorsqu’ils manquent de nourriture et de vêtements appropriés.

« Il est si difficile d’avoir de l’espoir quand vous avez tant de désespoir dans votre vie », a déclaré Ellison.

Cependant, Ellison a également déclaré que la communauté noire « doit faire un meilleur travail en partageant notre histoire avec nos enfants ». Par exemple, Ellison n’a jamais entendu parler de Juneteenth à l’école, a-t-il déclaré.

Changer les systèmes, changer les cœurs

Dennis Anderson, vice-président des opérations d’information pour Shaw Media et rédacteur en chef du Northwest Herald, a déclaré qu’il avait beaucoup appris sur Juneteenth grâce aux éditoriaux de Toni Greathouse dans le Herald-News et qu’il avait hâte d’en savoir plus.

Mais Anderson estime que l’éducation n’est que la première étape.

« Les gens au pouvoir, les médias, le gouvernement, les entreprises : nous devons tous nous ouvrir, donner accès, donner une voix, donner des opportunités », a déclaré Anderson. « Sans cela, rien ne change. »

Rachel Kinder, surintendante du district scolaire Valley View 365U, a souligné la nécessité d’une responsabilité partagée dans la communauté, en « élevant la voix qui n’avait pas eu ce microphone » et en n’abandonnant pas.

« Nous changeons les systèmes », a déclaré Kinder. « Mais nous changeons aussi les cœurs. »

Sherri Hale, juge associée du douzième circuit judiciaire, a déclaré qu’une façon de créer un changement est de voter. Hale a déclaré que si les gens comprenaient pleinement le pouvoir de leur vote, ils « participeraient à toutes les élections ».

« Juneteenth in Joliet » a également soutenu les entreprises appartenant à des Noirs, à la fois en partageant des histoires de réussite lors d’une table ronde et en organisant une fenêtre contextuelle dans le cadre de l’événement.

Gianna Gant vendait des produits pour sa mère, Sherry Kimble, propriétaire de Gigi’s Sweet Treats. Le préféré de Gant – les oursons en gélatine au chocolat – n’était pas disponible ce jour-là, alors elle a recommandé les bretzels enrobés de chocolat.

Les articles les plus populaires ?

« Des raisins secs enrobés de chocolat », a déclaré Gant.

Brittany Grant aidait sa mère Lisa Marsh en vendant le granola sans gluten de Mme P., une entreprise que Marsh a lancée en 2015, a déclaré Grant. L’entreprise porte le nom de la grand-mère de Gant, décédée la même année que Marsh a appris qu’elle avait la maladie coeliaque, a déclaré Grant.

« C’est sans gluten, sans sucres transformés ajoutés », a déclaré Grant, ajoutant que March avait créé toutes les recettes de granola.

Grant avait des échantillons gratuits disponibles. Son préféré était l’original – noisette aux baies.

« Je suis une personne cinglée », a déclaré Grant. « J’aime les noix plus grosses, les amandes et les noix de cajou. »

‘Comment puis-je écrire l’histoire et redonner?’

Beshanda Owusu et Valante Grant, propriétaire du propriétaire du réseau ByDesign basé à Bolingbrook, expliquent pourquoi ils se sont portés volontaires à « Juneteenth in Joliet ».

Owusu, qui a également animé un panel lors de l’événement de l’année dernière, voulait « passer le mot » sur Juneteenth à la communauté. Grant a estimé qu’aider à l’événement était un bon moyen d’avoir un impact positif et de partager des informations sur la riche histoire de Joliet.

Mais Grant, en tant que propriétaire d’entreprise noire, a également déclaré qu’elle voulait apprendre: « Comment puis-je écrire l’histoire et redonner? »

Le producteur de l’événement « Juneteenth in Joliet » et ARTiviste Toni Greathouse a déclaré dans un article du Herald-News du 13 juin que l’objectif de « Juneteenth in Joliet » était de « répandre l’histoire vivante dans tout le centre-ville de Joliet ».

Greg Peerbolte, directeur général du musée, a fait écho à cela lundi en insistant sur le fait que la culture n’est pas seulement « quelque chose de cool à voir derrière une vitre », mais une histoire vivante digne d’être célébrée.

Mais par célébration, Greathouse a déclaré lundi que l’événement n’était pas pour manger et faire la fête.

« Nous sommes ici parce que nous créons de l’espace pour trouver un terrain d’entente », a déclaré Greathouse.

Peut-être que la révérende Rosalind Henderson, pasteure de l’église épiscopale méthodiste africaine Bethel à Evanston, a résumé l’objectif de l’événement lors de sa prière d’ouverture. Après avoir remercié Dieu pour la journée, Henderson a prié pour que ce qui suit se produise.

« Afin que nous puissions marcher bras dessus bras dessous », prière de Henderson, « avec justice pour tous. »