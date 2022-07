Le musée Jackie Robinson se concentre sur les droits civils et le baseball

L’une de ces personnes est Della Britton, l’infatigable présidente et directrice générale de la Fondation Jackie Robinson, une organisation à but non lucratif créée par Rachel Robinson pour perpétuer l’héritage de son mari grâce à l’éducation et à des bourses universitaires pour 242 étudiants chaque année.

Le musée a déjà commencé des programmes en ligne avec des écoles à travers le pays et, en phase avec l’objectif ultime de Rachel Robinson, espère devenir un phare qui encouragera et soutiendra la prochaine vague de leaders dans la lutte pour la justice sociale.

“Lorsque nous avons entrepris cette mission de construire le musée pour la première fois, Rachel m’a dit : “Je ne veux pas que ce soit simplement un sanctuaire pour Jack, je veux que ce soit un lieu qui rassemble les gens et continue le dialogue autour des problèmes les plus difficiles. question de notre société, hier et aujourd’hui, qui est les relations raciales. “, A déclaré Britton. « C’est ce qui m’a retenu ici ces 18 dernières années. Et comme nous avons évolué politiquement pendant cette période, cela semble encore plus convaincant et plus important.