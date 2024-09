Le musée Hirshhorn associe Basquiat et Banksy

Le Musée Hirshhorn du Smithsonian à Washington, DC, présentera une paire unique d’œuvres de Jean-Michel Basquiat et Banksy. L’exposition, qui ouvrira ses portes plus tard ce mois-ci, présentera le tableau de Basquiat de 1982 « Garçon et chien dans une pompe Johnny », qui aurait été acheté par le gestionnaire de fonds spéculatifs Ken Griffin pour plus de 100 millions de dollars américains, selon Artnet.

L’œuvre sera exposée aux côtés de la version réinventée de Banksy, qui comprend des policiers peints au pochoir fouillant la silhouette squelettique de Basquiat. Banksy a créé l’œuvre à l’origine à l’extérieur du Barbican Centre de Londres pour souligner l’ironie de la situation d’un artiste de rue exposé dans un musée qui efface généralement les graffitis.

Les deux artistes ont l’habitude d’utiliser l’espace public pour leurs œuvres, Basquiat étant issu du duo de graffeurs SAMO et l’art guérilla de Banksy attirant l’attention du monde entier. Ils sont également devenus des maîtres des enchères : la peinture de Basquiat a atteint un record de 110,5 millions de dollars et « Love Is in the Bin » de Banksy a été vendue 25,4 millions de dollars.

L’exposition Hirshhorn comprendra également 20 œuvres plus petites de Basquiat et une projection de « Downtown 81 », un film semi-autobiographique mettant en vedette l’artiste. « Basquiat × Banksy » sera visible du 29 septembre 2024 au 26 octobre 2025.

Musée Hirshhorn et jardin de sculptures

Avenue de l’Indépendance Sud-Ouest et 7e Rue.

SW, Washington, DC 20560