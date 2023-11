Le musée Great River Road accueillera une inauguration tardive le 12 novembre | Divertissement/Vie

Le Great River Road Museum, ainsi que son Dixie Cafe, ont ouvert leurs portes au 40100 La. 942, Darrow, après que l’État a levé son confinement pandémique en juin 2020. Il se trouve à côté de Houmas House & Gardens, dont le propriétaire, Kevin Kelly, a fait don du terrain pour l’entreprise.

Kelly ne possède ni ne gère le musée. Il a contribué à la création d’une fondation à but non lucratif qui dirige l’établissement. Pourtant, lui et Blanchard, qui est également le conservateur de Houmas House, ont travaillé ensemble pour faire du musée une réalité en obtenant plusieurs subventions fédérales pour sa construction et son fonctionnement.

Aujourd’hui, avec la fondation, ils célèbrent enfin leur rêve devenu réalité avec une véritable ouverture le dimanche de 16h00 à 20h00 avec des cocktails, un buffet et des hors-d’œuvre accompagnés du spectacle du New Leviathan Oriental Fox-Trot Orchestra.