Le musée fait face à des accusations de “vandalisme culturel” pour avoir fermé une exposition de médecine “raciste, sexiste et capacitiste”

Un important musée de Londres ferme une exposition de longue date consacrée à l’histoire de la médecine en raison de ses prétendues “théories et langage racistes, sexistes et capacitistes”.

La Wellcome Collection termine son exposition “Medicine Man” après 15 ans dans ce que le musée a appelé “un tournant important”. selon le Gardien.

La Wellcome Collection a été fondée lorsque Sir Henry Wellcome, un entrepreneur pharmaceutique américain décédé en 1936, a fait don de plus d’un million d’objets au musée, dont beaucoup étaient liés à l’histoire de la médecine mondiale.

Certains des objets se sont récemment avérés controversés, comme une peinture de 1916 intitulée “Un missionnaire médical s’occupant d’un Africain malade”, qui représente un missionnaire blanc s’occupant d’un Africain malade alors que Jésus-Christ se tient par-dessus l’épaule du missionnaire.

Le tableau a finalement été retiré et entreposé pour avoir prétendument « perpétué les stéréotypes et les hiérarchies raciales ».

“Nous ne pouvons pas changer notre passé. Mais nous pouvons travailler vers un avenir où nous donnons la parole aux récits et aux expériences vécues de ceux qui ont été réduits au silence, effacés et ignorés”, a déclaré le musée dans un fil Twitter la semaine dernière.

“Nous avons essayé de le faire avec certaines des pièces de Medicine Man en utilisant des interventions d’artistes. Mais l’exposition perpétue toujours une version de l’histoire médicale basée sur des théories et un langage racistes, sexistes et capacitistes.”

Le fil a poursuivi en alléguant que la vaste collection de peintures, de livres et de modèles anatomiques en bois, en cire et en ivoire datant du XVIIe siècle raconte l’histoire d’un homme doté “d’une richesse, d’un pouvoir et de privilèges énormes”.

“Le résultat a été une collection qui racontait une histoire mondiale de la santé et de la médecine dans laquelle les personnes handicapées, les Noirs, les peuples autochtones et les personnes de couleur étaient exotiques, marginalisés et exploités – ou même complètement oubliés”, a écrit le musée.

Certains sur Twitter ont critiqué le musée pour avoir fermé l’exposition permanente qui était gratuite pour le public.

“Un acte de vandalisme culturel pour fermer sans même avoir la moindre idée de ce qui va prendre sa place”, a tweeté un internaute.

“N’y a-t-il personne qui puisse se débarrasser de ces vandales culturels à la place ou la pourriture va-t-elle jusqu’au sommet ? Est-ce le prélude à la fermeture de musées entiers parce que leurs collections ne sont pas suffisamment réveillées ?” a écrit un autre utilisateur.

Une nouvelle exposition détaillant des histoires liées à la santé de communautés historiquement marginalisées sera déployée dans les années à venir, selon le site Web du musée.

En 2019, le musée a engagé une nouvelle directrice, Melanie Keen, qui a exprimé le désir de déterminer qui étaient les propriétaires légitimes des objets du musée et comment Wellcome en est venu à les obtenir, a rapporté le Guardian.

“Il semble impossible de s’inquiéter de ce matériau que nous détenons sans s’interroger sur ce qu’il est, quels récits doivent être compris de manière plus profonde et comment le matériau est arrivé dans notre collection”, a déclaré Keen.

Le musée n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.