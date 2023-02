Le musée explique pourquoi il supprime les caméras chinoises — RT World News

Un sénateur local a estimé que les appareils fabriqués à l’étranger constituaient un risque pour la “sécurité nationale”

Le Mémorial australien de la guerre à Canberra retire les caméras de sécurité fabriquées en Chine par précaution, a annoncé mercredi le président du musée. Cela survient lors d’une montée des soupçons envers l’électronique fabriquée en RPC en Australie.

L’institution supprimera toutes les caméras de sécurité fabriquées par Hikvision, un fabricant d’appareils de surveillance CCTV basé à Hangzhou et appartenant à l’État. “Ce n’est pas parce que nous avons eu un avis de quelque chose de fâcheux, mais c’est une abondance de prudence”, a déclaré le nouveau président du Mémorial australien de la guerre, Kim Beazley, au Canberra Times. Le musée démontera progressivement les onze caméras fabriquées en Chine tout au long de l’année, déclarant que les modèles Hikvision ne représentaient qu’une petite fraction des 200 autres caméras et ne filmaient aucune “expositions historiques importantes.”

Le sénateur australien de l’opposition et ministre fantôme de la cybersécurité et de la lutte contre les ingérences étrangères, James Paterson, a salué la décision. “Une société de surveillance liée au gouvernement chinois n’a pas sa place sur le terrain de notre monument le plus sacré aux Australiens qui se sont battus et sont morts pour la liberté”, Paterson a déclaré au Canberra Times. Le politicien a ajouté en parlant à ABC TV qu’il travaillait sur un “vérification complète” des départements et agences du gouvernement pour évaluer l’exposition à une éventuelle surveillance par Pékin. Paterson est certain que les caméras fabriquées en Chine posent « risques pour la sécurité nationale ».

Hikvision n’a pas encore commenté la décision du musée australien, mais il a démenti “espionnage” accusations du Royaume-Uni en novembre. Dans une déclaration aux agences de presse, la société a garanti qu’elle n’avait aucune visibilité sur les données vidéo des utilisateurs finaux et qu’elle ne les stockait ni ne les vendait.















De même, la National Disability Insurance Agency (NDIA) australienne a décidé de retirer toutes les caméras fabriquées par la société chinoise Dahua de son siège social à Geelong, Victoria, selon des informations du Daily Telegraph.

Pékin n’a pas non plus encore commenté la question. Face à ce genre d’accusations des États-Unis sur Dahua et Hikvision dans le passé, Pékin a nié que les entreprises étaient utilisées pour l’espionnage.

L’Australie a déjà exprimé ses soupçons envers l’électronique chinoise, lorsque Canberra a interdit au géant international de la technologie Huawei et ZTE de créer un réseau de communication 5G dans le pays en 2018. L’ambassadeur de Pékin, Cheng Jingye, a décrit la mesure comme une discrimination à motivation politique contre une entreprise chinoise.

Ce développement intervient alors que Washington, Londres et Canberra ont signé le pacte de sécurité AUKUS en 2021, avec l’objectif proclamé de « maintenir la paix et la stabilité » dans la région en acquérant des sous-marins à propulsion nucléaire pour la Royal Australian Navy. Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel Tan Kefei, a critiqué l’accord en décembre, le qualifiant de source de prolifération nucléaire alors que les États-Unis étaient “vigoureusement” déploiement de bombes nucléaires dans la région en décembre. Il a ajouté que Washington devait « abandonner la mentalité de la guerre froide ».