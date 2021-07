Le musée et mémorial du 11 septembre lance le fonds Never Forget pour son anniversaire

NEW YORK – Avant le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre, le National September 11 Memorial & Museum lance une initiative et une collecte de fonds pour se concentrer sur l’enseignement de l’histoire de ce jour mortel à une jeune génération.

Le Never Forget Fund vise à soutenir les programmes éducatifs permettant aux étudiants, aux éducateurs et à d’autres de mieux comprendre l’histoire du 11 septembre et la façon dont il a façonné le monde.

L’initiative plus vaste Never Forget marque le 20e anniversaire du 11 septembre et comprendra un billet commémoratif pour l’admission, a déclaré Alice Greenwald, présidente-directrice générale du mémorial et du musée.

« C’est un moment de transition », a déclaré Greenwald à USA TODAY. Pour des millions d’Américains, le 11 septembre reste un souvenir vivace gravé dans leur esprit, mais pour une jeune génération, « ils n’ont pas ce souvenir. Pour eux, c’est de l’histoire », a-t-elle déclaré.

Près de 3 000 personnes ont été tuées dans une série d’attentats terroristes le 11 septembre 2001. Deux avions détournés par des terroristes liés à al-Qaïda ont atterri sur le World Trade Center à New York, faisant s’effondrer les tours plus tard dans la journée. Juste à l’extérieur de Washington, un autre avion détourné a atterri sur le Pentagone. Un quatrième avion détourné s’est écrasé dans un champ en Pennsylvanie alors que les passagers et l’équipage tentaient de reprendre le cockpit.

Dix ans plus tard, le mémorial est inauguré sur le site du World Trade Center, avec l’ouverture du musée au public en mai 2014.

Le musée prévoit de revenir à sa cérémonie traditionnelle pour l’anniversaire de 2021, qui comprend une lecture des noms des victimes et le « Hommage à la lumière », où deux lumières sont projetées dans le ciel symbolisant les tours jumelles.L’année dernière, la lecture des noms a été préenregistrée comme mesure de distanciation sociale en raison de la pandémie de COVID-19.

La pandémie a également contraint le musée à fermer temporairement ses portes lorsque l’épidémie a commencé à New York en mars dernier. Il a rouvert à capacité limitée pour le 19e anniversaire, a déclaré Greenwald. « Notre modèle économique s’est effondré du jour au lendemain », car plus de 90% des dépenses d’exploitation étaient couvertes par les entrées et les dépenses à l’intérieur du musée, a-t-elle noté.

Elle espère que le 20e anniversaire coïncidera avec une fréquentation renouvelée du musée alors que les restrictions COVID-19 continuent de s’assouplir et que le tourisme rebondit dans la ville.

Pour marquer l’occasion, un billet commémoratif de 50 $ sera disponible, qui comprend l’admission et une plaque de métal arborant les mots « Never Forget » et une image des tours jumelles.

Le musée publie également une vidéo PSA pour son Never Forget Fund, qui présente de la musique de John Legend et une apparition de Chloe Downey, la petite-fille du chef du commandement des opérations spéciales du FDNY, Raymond M. Downey, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions en septembre. 11.

À chaque anniversaire, le musée crée également une vidéo que les enseignants peuvent montrer dans les salles de classe et susciter une discussion sur ce qui peut être un sujet difficile à enseigner au début de l’année scolaire, a déclaré Greenwald.

Cette année se concentrera particulièrement sur la prochaine génération; « des jeunes qui parlent aux jeunes », a déclaré Greenwald.

L’un des orateurs est la fille d’un pilote tué dans l’un des avions qui s’est écrasé sur le World Trade Center et qui a ensuite noué une amitié avec le grand yankee Derek Jeter. Un autre orateur est l’un des élèves de l’école primaire de Floride où le président de l’époque, George W. Bush, lisait dans une salle de classe lorsque son chef de cabinet lui a chuchoté à l’oreille l’informant du deuxième avion frappant les tours.

Après l’anniversaire, le musée prévoit de poursuivre indéfiniment l’effort de collecte de fonds pour renforcer sa programmation éducative. Les dons sont acceptés en ligne sur neverforgetfund.org.

« Tout dans l’initiative ‘Never Forget’ se rapporte en fait au même ensemble de thèmes, à savoir que notre obligation de nous souvenir ne se termine pas dans 20 ans », a déclaré Greenwald. « C’est une exigence permanente, et c’est un privilège ainsi qu’une obligation de se souvenir. »

Pour Greenwald, se concentrer sur l’éducation autour de New York, la nation et les réponses du monde après le 11 septembre reste un élément essentiel de la mission du musée – ce que l’organisation appelle le 12 septembre, ou le jour d’après.

« Le musée parle autant du 11 septembre que du 11 septembre », a-t-elle déclaré. « L’aspect 9/12 de cette histoire est cette réponse de compassion et d’empathie, d’engagement au service des autres. »

C’est encore plus important alors que la ville, la nation et le monde se remettent à nouveau de la tragédie de la pandémie de COVID-19, a-t-elle déclaré.

« Nous avons en nous la capacité de faire face à l’adversité avec espoir et résilience », a déclaré Greenwald. « Nous le faisons. C’est le message du 12/9. C’est intégré au Fonds Never Forget. »

