Un musée rendu célèbre en tant que décor de la série télévisée à succès Peaky Blinders doit ouvrir ses portes lundi en tant que centre de vaccination aux côtés d’un ancien magasin Ikea et d’un hippodrome.

Le Black Country Living Museum, un site patrimonial de l’époque victorienne qui a déjà servi de toile de fond à l’émission de la BBC, ouvrira ses portes la semaine prochaine en tant que l’un des plus de 30 sites pour aider à déployer le déploiement national de la vaccination Covid-19 du gouvernement.

Un ancien magasin Ikea du centre commercial Westfield à Stratford, Londres, le Francis Crick Institute, également dans la capitale, le Nightingale Hospital de Sunderland et les Blackpool Winter Gardens seront également des centres de vaccination.

Les sept premiers centres à grande échelle, qui peuvent offrir des vaccinations à des milliers de personnes par semaine, ont ouvert il y a deux semaines avec une autre ouverture la semaine dernière. Les dernières ouvertures signifient qu’il y aura un réseau de près de 50 à travers le pays.

Andrew Lovett, directeur général du musée, a déclaré que les personnes qui recevaient le coup aidaient le NHS « dans la plus importante initiative de santé publique qu’il ait jamais entreprise ».

Il a ajouté: « En hébergeant le centre de vaccination au musée, nous sommes en mesure de soutenir le NHS dans la vaccination de la communauté locale. »

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré: «Je suis ravi que nous ouvrions encore plus de places pour recevoir un vaccin – à partir de cette semaine, il y aura près de 50 centres de vaccination, plus de 250 centres hospitaliers et plus de 1000 sites Des généralistes et des pharmacies partout au pays.

«Cela nous permettra de vacciner autant de personnes que possible dans les semaines et les mois à venir et j’encourage tous ceux qui ont été invités pour un vaccin gratuit à se présenter et à se faire vacciner.

«N’oubliez pas qu’avec des niveaux élevés d’infection, tout le monde doit continuer à suivre les règles, rester à la maison et maintenir une distance sociale – même si vous avez reçu le vaccin.»

Les 32 nouveaux sites ouverts à partir du lundi 25 janvier sont: