Le musée du Louvre à Paris va ouvrir un nouveau département d’art byzantin et chrétien oriental en 2027.

Une délégation conduite par la directrice du Louvre, Laurence des Cars, est arrivée jeudi à Athènes pour présenter le nouveau département du célèbre musée.

Lors d’une réunion informelle à la résidence de l’ambassadeur de France, des Cars a déclaré que la Grèce jouerait un rôle central dans le nouveau département, qui exposera près de 20 000 objets d’art byzantin représentant des thèmes religieux et sociaux.

Le directeur du Louvre et historien de l’art a déclaré que les échanges culturels entre la Grèce et la France se poursuivront comme ils ont commencé en 2021 pour le bicentenaire de la guerre d’indépendance grecque.

Le département d’Art byzantin et chrétien oriental est le 9e département du Louvre et sera inauguré en 2027, deux décennies après le dernier en date, consacré à l’Islam.

Des Cars a déclaré que le Louvre accueille 9 millions de visiteurs par an, ce qui en fait de loin le musée le plus visité au monde. La nouvelle exposition permettra aux visiteurs de se familiariser avec la complexité de la civilisation byzantine et de rappeler au public la contribution de la région à la civilisation ainsi que le rôle des icônes.

La contribution de l’art byzantin à la civilisation occidentale

L’appel d’offres international pour la création du nouveau département du musée a été conclu et c’est la société WHY qui a remporté le marché. Comme l’a souligné des Cars, ce département ouvrira de nouvelles voies de collaboration avec la Grèce.

Le département d’art byzantin et chrétien oriental sera dirigé par Maximilien Durand, qui a déclaré que l’exposition permanente du département comprendra des objets du IIIe siècle après J.-C. à 1923 (signature du traité de Lausanne), et couvrira des zones allant de l’Éthiopie à la Russie, du Caucase à la Mésopotamie et des Balkans au Moyen-Orient, la Grèce jouant un rôle clé dans cette vaste zone géographique.

Outre les aspects chronologiques et géographiques, l’exposition explorera également le rôle des icônes pour Les chrétiens d’Orientcomment l’utilisation de l’iconographie s’est développée et comment elle a défini les cultures de la région.

Tous ces facteurs formulent les conditions d’un dialogue, mettant l’accent sur les influences variées entre l’Orient et l’Occident comme seule la période byzantine peut le mieux le raconter, a déclaré Durand.

La contribution byzantine aux arts, et en particulier à la peinture, fut originale et atteignit un degré d’expressivité qui peut rarement être comparé à aucun autre.

L’art byzantin, avec ses caractéristiques uniques, continue d’exercer une influence et fait encore l’objet de discussions aujourd’hui, principalement en raison de son caractère abstrait et de ses couleurs riches et terreuses. Son influence est particulièrement évidente en Italie.