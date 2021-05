Le musée du Louvre obtient la toute première tête de femme en 228 ans d’histoire

La présidence française a nommé Laurence des Cars, l’actuelle directrice du musée d’Orsay à Paris, à la tête du plus grand musée du monde à compter du 1er septembre, a annoncé mercredi le palais de l’Élysée. Des Cars, 54 ans, a été choisie pour remplacer le directeur sortant du Louvre Jean-Luc Martinez, qui était aux commandes depuis 2013. Sa nomination couronne une remarquable ascension à la tête du musée phare de France, quatre ans seulement après être devenue la première femme à dirigez-vous vers le musée d’Orsay à proximité. Les directeurs des plus grands musées publics de France, dont le château de Versailles et le musée d’art moderne Pompidou, sont directement nommés par les présidents français.

Historienne de l’art et spécialiste des XIXe et XXe siècles, des Cars a été saluée pour ses efforts pour agrandir les salles d’exposition du musée d’Orsay et introduire une plus grande diversité dans ses spectacles.

L’exposition 2019 « Modèles noirs : de Gericault à Matisse », qui portait sur les modèles noirs « oubliés » qui ont inspiré les avant-gardes artistiques françaises, a été saluée par la critique et est considérée comme un moment fort de son mandat. A travers leur programmation, « les musées doivent rester en contact avec les débats de société, et ainsi toucher les nouvelles générations », a déclaré à l’AFP des Cars dans une récente interview.

Plus tôt cette année, le directeur du musée d’Orsay a réussi à obtenir qu’un tableau de Gustav Klimt dans les collections du musée soit rendu aux héritiers d’une famille juive qui a été forcée de le vendre par les nazis en 1938.

Lorsque des Cars prend ses fonctions à Orsay en 2017, elle n’est que la deuxième femme conservatrice à la tête d’un grand musée parisien, aux côtés de Sophie Makariou au musée Guimet.

Elle est désormais en passe de devenir la première femme directrice du musée le plus visité au monde depuis sa fondation en 1793 pendant la Révolution française.

Des Cars prendra le relais à un moment difficile pour le Louvre, qui a vu le nombre de visiteurs chuter en 2020 en raison des blocages successifs de Covid-19, deux ans seulement après avoir établi un record historique de plus de 10 millions de visiteurs sur 12 mois.

