Le musée du Louvre et le château de Versailles évacués après des alertes à la bombe, la France en état d’alerte

PARIS (AP) — Le musée du Louvre à Paris et le château de Versailles ont évacué les visiteurs et le personnel samedi après avoir reçu des alertes à la bombe, a annoncé la police. Le gouvernement français a commencé à déployer 7 000 soldats pour renforcer la sécurité dans tout le pays après un attentat mortel à l’école perpétré par un extrémiste islamiste présumé.

Les évacuations de deux des sites touristiques les plus visités au monde surviennent dans un contexte de vigilance accrue en France suite à l’attaque d’une école de vendredi et de tensions mondiales liées à la guerre entre Israël et le Hamas. Le gouvernement du président Emmanuel Macron s’inquiète des conséquences de la guerre en France.

L’alarme a retenti au Louvre lorsque l’évacuation a été annoncée, ainsi que dans le centre commercial souterrain situé sous sa pyramide emblématique. Selon le service communication du Louvre, personne n’a été blessé. La police parisienne a déclaré que des policiers avaient fouillé le musée après avoir reçu des alertes écrites à la bombe.

La police a bouclé le monument de tous les côtés ainsi que l’accès souterrain, tandis que les touristes internationaux et autres visiteurs affluaient. Des vidéos publiées en ligne montraient des gens partir, certains précipitamment et certains s’arrêtant pour prendre des photos, d’autres apparemment confus quant à ce qui se passait.

Le Louvre, qui abrite des chefs-d’œuvre comme la Joconde, accueille entre 30 000 et 40 000 visiteurs par jour et plusieurs millions par an.

L’ancien palais royal de Versailles a également reçu des alertes à la bombe, et le palais et ses vastes jardins étaient en cours d’évacuation pendant que la police inspectait la zone, selon la police nationale. Une grande gare parisienne, la Gare de Lyon, était en cours d’évacuation après la découverte d’une possible bouteille explosive, a indiqué la police.

Plus tôt samedi, le bureau de Macron a annoncé la mobilisation de 7 000 soldats d’ici lundi soir, après que le gouvernement a renforcé l’alerte nationale à la suite de l’attaque d’une école dans la ville d’Arras, dans le nord du pays. La posture de menace « d’urgence d’attaque » permet au gouvernement de déployer temporairement des troupes supplémentaires pour protéger les lieux publics, entre autres mesures.

Les autorités antiterroristes enquêtent sur l’attaque au couteau à Arras, et l’agresseur présumé ainsi que plusieurs autres personnes sont en détention, ont indiqué les procureurs. Les motivations exactes de l’agresseur restent floues et il aurait refusé de parler aux enquêteurs.

Le suspect avait été récemment surveillé par les services de renseignement pour radicalisation islamique. Il a été arrêté jeudi pour être interrogé sur la base de ses conversations téléphoniques de ces derniers jours, mais les enquêteurs n’ont trouvé aucun signe indiquant qu’il préparait un attentat, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Il a ajouté que les renseignements français ont suggéré un lien entre la guerre au Moyen-Orient et la décision du suspect d’agir.

Des documents judiciaires consultés par l’Associated Press montrent que le suspect, identifié par les procureurs comme étant Mohammed M., est originaire de la région d’Ingouchie, dans les montagnes du Caucase en Russie, voisine de la Tchétchénie.

Certains écoliers, parents et personnels sont retournés samedi à l’école Gambetta-Carnot, alors que la police montait la garde à l’extérieur. Les cours ont été annulés, mais l’école a rouvert ses portes à ceux qui souhaitaient se rassembler ou chercher du soutien.

Les spécialistes en traumatologie ont décrit l’importance de gérer les émotions et de revenir sur les lieux peu après des événements horribles. Une mère a déclaré qu’elle était venue avec sa fille de 17 ans pour montrer son mépris contre l’extrémisme et pour surmonter la peur de retourner dans un site où les enfants étaient enfermés pendant des heures après l’attaque au couteau.

Une autre mère est venue demander conseil à des conseillers sur la façon de soutenir ses deux fils, témoins de l’attaque dans leur cour d’école.

« En tant qu’adultes, nous parvenons avec difficulté à prendre du recul, mais pour eux, ce sont des enfants », a déclaré Emily Noge, en arrivant à l’école avec ses fils et son compagnon.

« Ce sont toujours les mêmes moments qui reviennent : la cour d’école, les chaises pour se protéger, les coups de couteau, les pourquoi. ‘Pourquoi nous? Pourquoi Arras ? Pourquoi les professeurs ? C’étaient de bons professeurs. Ils étaient là pour nous protéger », a-t-elle déclaré.

Pour beaucoup, cette attaque fait écho à la mort d’un autre enseignant, Samuel Paty, il y a presque exactement trois ans, près de son école en région parisienne. Il a été décapité par un Tchétchène radicalisé, tué ensuite par la police.

Tous les collèges et lycées français ouvriront leurs portes plus tard lundi afin que le personnel puisse parler de l’attaque et se préparer à rassurer les élèves et à répondre à ce qui s’est passé, a annoncé le ministère de l’Éducation. Chaque établissement observera une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de toutes les attaques visant les écoles.

Macron a exhorté le peuple français à « rester uni ».

Schaeffer a rapporté d’Arras, en France. Les journalistes d’Associated Press Thomas Padilla à Paris et Nicolas Garriga à Arras, en France, ont contribué à ce rapport.

Angela Charlton et Jeffrey Schaeffer, Associated Press