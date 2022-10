Le musée d’Oswego planifie de la musique au lycée et des réunions sportives – Shaw Local

Le Little White School Museum, 72 Polk St. à Oswego, invite les anciens étudiants de la bande et de la chorale du district scolaire d’Oswego et les participants aux programmes d’athlétisme du district, ainsi que les membres du corps professoral qui ont parrainé, entraîné et enseigné ces activités, à se réunir pour se remémorer sur le plaisir qu’ils ont eu pendant leur parcours scolaire.

Le 16 octobre, de 11 h à 15 h, aura lieu la « Réunion scolaire – Musique » du musée. Puis le 23 octobre, le musée accueillera « Réunion scolaire – Athlétisme » également de 11 h à 15 h. L’entrée est gratuite pour les deux événements.

Les anciens élèves et professeurs qui ont participé aux programmes de musique de l’Oswego High School et de l’Oswego East High School, ainsi qu’aux programmes actifs de musique du premier cycle du district, y compris la fanfare, le groupe de jazz, l’ancien Glee Club et la chorale, sont invités à rejoindre le personnel du musée et les membres de l’Oswegoland Heritage Association le 16 octobre pour se reconnecter et se remémorer en explorant l’exposition du musée Back to School. Les participants peuvent également parcourir la vaste collection de photos historiques liées à l’école d’Oswego du musée, y compris la première classe de finissants du district en 1887, la première fanfare des années 1930 de la légende du groupe d’Oswego, Reeve R. Thompson, à la participation de l’OHS Band dans les années 1990 au défilé du Tournoi des Roses. en Californie.

Les anciens musiciens du groupe et chanteurs de chœur sont invités à apporter leurs instruments et leurs voix à cette réunion interactive.

Le dimanche 23 octobre, de 11 h à 15 h, tous les anciens athlètes, entraîneurs et entraîneurs du district scolaire d’Oswego sont invités à se joindre au personnel du musée et aux membres de l’association du patrimoine pour se reconnecter et se remémorer leur temps dans les sports locaux. Apportez vos vestes et chandails de lettre et tous les souvenirs que vous avez à partager avec les autres. Ce sera une réunion que vous ne voudrez pas manquer car ils aiment feuilleter les pages de l’histoire sportive de l’école d’Oswego, de l’équipe de football universitaire invaincue de 1929 aux gridsters champions d’État des années 1990 aux grands du baseball ainsi que les premières filles. des programmes sportifs compétitifs dans les années 1970 aux rivalités amicales d’aujourd’hui entre Oswego et Oswego East.

L’objectif du musée est de rassembler toute l’histoire de la zone à l’intérieur du district scolaire d’Oswego de 68 milles carrés, et apprécierait donc tout don de documents, photos ou artefacts liés à l’école pour assurer leur préservation pour les générations futures.

Pour plus d’informations, appelez le musée au 630-554-2999, envoyez un e-mail à info@littlewhiteschoolmuseum.org ou visitez littlewhiteschoolmuseum.org.