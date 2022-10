Le musée d’Oswego invite tous les anciens athlètes et entraîneurs de l’OSD 308 à l’événement de réunion ce dimanche – Shaw Local

Le Little White School Museum, 72 Polk Street (Jackson at Polk) à Oswego invite tous les anciens athlètes, entraîneurs, sponsors et autres membres du personnel sportif du district scolaire d’Oswego à la première «School Reunion – Athletics», à se rassembler pour se remémorer le plaisir qu’ils ont eu durant leur parcours scolaire.

La « Réunion scolaire – Athlétisme » aura lieu au musée de 11 h à 15 h le dimanche 23 octobre. L’entrée est gratuite.

Tous les anciens élèves, membres du personnel et professeurs qui ont participé aux programmes sportifs de l’Oswego High School et de l’Oswego East High School sont invités à se joindre au personnel du musée et aux membres de l’Oswegoland Heritage Association pour se reconnecter et se remémorer tout en explorant le musée “Back to School” du musée. exposition.

Les participants apprécieront également de parcourir la vaste collection de photos historiques liées à l’école d’Oswego du musée, y compris la première classe de finissants du secondaire du district en 1887 à l’équipe de football invaincue d’Oswego en 1929, aux premières équipes sportives compétitives de filles du district et à leur précurseur, les filles. Athletic Association, à la rivalité amicale d’aujourd’hui entre Oswego et Oswego East. Les souvenirs des champions de football d’État des années 1990, les concurrents de l’État de basket-ball des années 1970 et les programmes pionniers de lutte et de cross-country d’Oswego seront tous des sujets de mémoire.

Les anciens athlètes sont invités à apporter leurs vestes et pulls en lettres et leurs souvenirs à partager lors de cette réunion interactive gratuite.

L’objectif du musée est de rassembler toute l’histoire de la zone à l’intérieur du district scolaire d’Oswego de 68 milles carrés, et apprécierait donc tout don de documents, photos ou artefacts liés à l’école pour assurer leur préservation pour les générations futures.

Le Little White School Museum, construit en tant qu’église méthodiste épiscopale en 1850, puis converti en salle de classe d’école publique pendant 50 ans avant d’être restauré et transformé en musée communautaire, est un projet conjoint de l’Oswegoland Heritage Association et de la Quartier du parc d’Oswegoland.

Pour plus d’informations, appelez le musée au 630-554-2999, envoyez un e-mail à info@littlewhiteschoolmuseum.org ou visitez littlewhiteschoolmuseum.org.