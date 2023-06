Le musée d’Oswego annonce la programmation de juillet – Shaw Local

Le Little White School Museum, 72 Polk St., Oswego, accueillera plusieurs programmes de juillet conçus pour divertir et informer les résidents de la région.

La programmation du musée de juillet débute avec le programme gratuit, « Messages cachés dans les Negro Spirituals sur le chemin de fer clandestin », à 12h30 le samedi 1er juillet. Venez au musée et découvrez à quel point les chansons puissantes et sacrées issues du cœur des Africains réduits en esclavage avant la guerre étaient des effusions mélodiques d’expression religieuse, de passion et d’espoir d’être libres. Les negro spirituals, originaires d’Amérique, parlent de chagrin, d’épreuves et de tribulations, de secret et de cachette, et d’espoir d’un sens de la communauté. Rejoignez Connie Martin, enseignante à la retraite des arts du langage au collège, alors qu’elle explique les liens entre Negro Spirituals et les significations et interprétations plus profondes des paroles de certaines chansons.

« Parlons de l’histoire d’Oswego » sera présenté de midi à 13 h le samedi 15 juillet. L’inscription est de 5 $ à l’avance ou à la porte (les personnes sans rendez-vous sont les bienvenues) pour ce programme adapté aux personnes de 12 ans et plus. Le Little White School Museum accueille cette conversation informelle avec le directeur du musée et historien d’Oswego, Roger Matile. Apportez vos questions et commentaires sur l’histoire locale et découvrez une partie de l’histoire cachée fascinante et divertissante de la communauté alors qu’Oswego célèbre le 190e anniversaire de sa colonie.

Juillet se termine avec «Oswego History Tour – Downtown Main Street», à 18 h le samedi 22 juillet. L’inscription pour les 21 ans et plus coûte 15 $ pour les résidents du district du parc, 20 $ pour les non-résidents. Rejoignez les membres de l’Oswegoland Heritage Association pour une promenade de 45 minutes dans Main Street entre Jefferson et Washington et découvrez les monuments historiques, parlez des magasins et des entreprises qui sont apparus pour la première fois lors de la création du village, discutez du rôle critique des incendies dans façonner le passé et le présent du village et explorer les changements importants que la croissance a créés. La visite commence et se termine à Oswego Brewing Co.; afin que les invités puissent déguster un verre de bière (inclus dans le coût) pendant que les guides des associations du patrimoine ont une séance de questions-réponses informelle à la fin de la visite.

Appelez le Oswegoland Park District au 630-554-1010 ou visitez le site Web du musée à littlewhiteschoolmuseum.org/event/oswego-history-tour-legacy-farms/ pour vous inscrire en ligne. L’espace est limité.